Si tu gadget fitness fuera tu personalidad, ¿cuál serías?

La it girl del matcha y el pilates, el Oura Ring

Ella no necesita una pantalla gigante en la muñeca, gracias. Su prioridad es verse bien sin sacrificar el dato duro, y por eso su anillo favorito es el Oura Ring. Este dispositivo se ha ganado fama de ser de los rastreadores de sueño más precisos del mercado, estudios independientes lo ubican por encima de otros wearables populares al comparar sus mediciones contra estudios clínicos de sueño.

Cada mañana entrega tres calificaciones clave (sueño, actividad y disposición o "Readiness") que combinan más de 50 métricas, desde temperatura corporal hasta variabilidad de frecuencia cardiaca. Así, la it girl sabe exactamente cuándo su cuerpo está listo para el pilates fuerte y cuándo lo que toca es una clase suave y un té relajante. Todo esto en un anillo que también se ve divino con el resto de su joyería.

Ella no necesita una pantalla gigante en la muñeca, gracias. Su prioridad es verse bien sin sacrificar el dato duro, y por eso su anillo favorito es el Oura Ring. (Instagram @ouraring)

El que disfruta el golf los fines de semana y ama los relojes, la Whoop

Este es el que prefiere que su wearable no se note. Nada de pantallas brillantes ni notificaciones invasivas, el Whoop es, literalmente, una banda sin pantalla que vive escondida bajo el puño de la camisa, perfecta para quien también colecciona relojes de verdad.

Su filosofía se basa en tres conceptos, esfuerzo (o "Strain"), sueño y recuperación, y por eso ha ganado terreno entre golfistas profesionales y deportistas de alto rendimiento que necesitan saber cuándo su cuerpo aguanta otra ronda de 18 hoyos y cuándo lo sabio es guardar el driver. Toda la información vive en la app, así que el estilo del look nunca se ve interrumpido por gráficas ni números en la muñeca.