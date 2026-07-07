Los 10 mejores spas del mundo que debes visitar al menos una vez en la vida

El spa como destino

1. Amanemu, Japón

En Ise-Shima, Amanemu gira alrededor de la tradición del onsen japonés. Piscinas de agua termal, jardines silenciosos, tranquilos y una arquitectura minimalista que hacen que tu descanso se sienta casi como una ceremonia. Es ideal para las personas que quieren un viaje donde el plan principal sea no correr.

Las aguas termales de Amanemu ofrecen un entorno de tranquilidad y sosiego para el descanso y la renovación.

2. Six Senses Vana, India

A los pies del Himalaya, Six Senses Vana mezcla Ayurveda, yoga, medicina tibetana y terapias personalizadas. No es el lugar para un masaje rápido, sino para resetear cuerpo, mente, sueño y también la energía con la que llegas.

3. Joali Being, Maldivas

En Maldivas, Joali Being lleva el wellness al lado más dreamy del viaje. Su propuesta gira alrededor de mente, piel, microbioma y energía, con terapias de sonido, nutrición, Ayurveda y muchos tratamientos frente al mar.