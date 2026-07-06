Miami se prepara para una temporada llena de fiesta y buen ambiente, y Visa quiere que sus clientes más especiales la vivan en grande.
Visa abre su lounge más exclusivo en Miami y promete la mejor temporada del año
La marca acaba de abrir el Visa Infinite Lounge, un lugar exclusivo, solo por invitación, en pleno Miami Design District, pensado para los tarjetahabientes de Visa Infinite en toda América Latina y el Caribe.
La idea es fácil, mientras la ciudad recibe a miles de visitantes por uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, estos invitados podrán disfrutarlo todo desde un espacio pensado solo para ellos.
Ahí podrán ver los partidos en pantallas gigantes en un ambiente relajado y elegante, escuchar música en vivo de artistas invitados, ver a pintores trabajando en tiempo real y probar comida y bebidas de marcas reconocidas a nivel mundial.
Youmna Harb, quien lidera los productos de consumo de Visa en la región, lo explica, "hoy la gente no solo quiere comprar cosas, quiere vivir experiencias que se le queden grabadas". Y ese es justo el objetivo del lounge, que sus clientes disfruten momentos reales, no solo beneficios en una tarjeta.
Lo mejor es que el espacio no se queda solo en el deporte. También habrá sorpresas y actividades pensadas para reflejar la energía y el estilo único de Miami, así que la experiencia se siente completa, como una probadita de todo lo bueno que tiene la ciudad esta temporada.
Si tienes una tarjeta Visa Infinite y te interesa ir, ya puedes reservar tu lugar en visainfinitelounge.com