Visa abre su lounge más exclusivo en Miami y promete la mejor temporada del año

La marca acaba de abrir el Visa Infinite Lounge, un lugar exclusivo, solo por invitación, en pleno Miami Design District, pensado para los tarjetahabientes de Visa Infinite en toda América Latina y el Caribe.

Miami se prepara para una temporada llena de fiesta y buen ambiente, y Visa quiere que sus clientes más especiales la vivan en grande. (Cortesía)

La idea es fácil, mientras la ciudad recibe a miles de visitantes por uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, estos invitados podrán disfrutarlo todo desde un espacio pensado solo para ellos.

Ahí podrán ver los partidos en pantallas gigantes en un ambiente relajado y elegante, escuchar música en vivo de artistas invitados, ver a pintores trabajando en tiempo real y probar comida y bebidas de marcas reconocidas a nivel mundial.