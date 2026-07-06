Porque el lujo es bienestar, SHA México y Tiffany & Co. se unen en una mañana inolvidable

Bataller compartió la visión de SHA sobre una vida más larga, saludable y plena en la que ciencia, medicina preventiva y medicina integrativa se combinan para reescribir las reglas del autocuidado. Su mensaje fue claro: optimizar la salud es, hoy por hoy, uno de los lujos más sofisticados que existen.

Con su apertura, SHA México promete ser él spot de bienestar donde cuerpo, mente y espíritu se fusionan en un viaje transformador. (Cortesía)

Y como todo buen encuentro en el Blue Box Café, el evento tuvo un toque delicioso. Los chefs de la casa diseñaron un menú especial siguiendo justamente los lineamientos de bienestar y nutrición de SHA, para que la conversación sobre salud también se viviera, literalmente, en el paladar.

SHA Wellness Clinic (Cortesía. )

Más allá de la plática, el desayuno se convirtió en un espacio para reflexionar sobre hacia dónde va el concepto de lujo. La conclusión, compartida por ambas marcas desde miradas distintas pero perfectamente complementarias, lo más valioso hoy es aquello que genera equilibrio, bienestar y espacio para uno mismo.