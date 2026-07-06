El momento fuerte de la mañana llegó con la plática de Alfredo Bataller, CEO de SHA & AB Living Group, quien habló sobre algo que cada vez suena más fuerte en los círculos del lujo contemporáneo y es la salud preventiva.
Porque el lujo es bienestar, SHA México y Tiffany & Co. se unen en una mañana inolvidable
Bataller compartió la visión de SHA sobre una vida más larga, saludable y plena en la que ciencia, medicina preventiva y medicina integrativa se combinan para reescribir las reglas del autocuidado. Su mensaje fue claro: optimizar la salud es, hoy por hoy, uno de los lujos más sofisticados que existen.
Y como todo buen encuentro en el Blue Box Café, el evento tuvo un toque delicioso. Los chefs de la casa diseñaron un menú especial siguiendo justamente los lineamientos de bienestar y nutrición de SHA, para que la conversación sobre salud también se viviera, literalmente, en el paladar.
Más allá de la plática, el desayuno se convirtió en un espacio para reflexionar sobre hacia dónde va el concepto de lujo. La conclusión, compartida por ambas marcas desde miradas distintas pero perfectamente complementarias, lo más valioso hoy es aquello que genera equilibrio, bienestar y espacio para uno mismo.
Entre las asistentes, brillaron nombres muy queridos de la escena social mexicana como Raquel Orozco, Concepción Orvañanos y Ana Jimena Ramírez, quienes fueron parte de esta experiencia pensada para celebrar el bienestar, la conexión y una manera distinta (más consciente) de vivir el lujo.
SHA México y Tiffany & Co. dejaron claro que la excelencia, el detalle y la búsqueda constante de la calidad no son solo el ADN de sus marcas, sino también el punto exacto donde el lujo y el bienestar se dan la mano.