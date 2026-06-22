Alex Lora nos recuerda la importancia de viajar seguro, seguro

Salir de casa siempre implica una dosis de incertidumbre, todo puede salir muy bien o muy mal. Una llanta ponchada, llegar tarde a una reunión importante o perder tu cartera en medio de un viaje. Las malas noticias pueden aparecer en cualquier momento, pero puede haber sorpresas que alegran el día o te ayudan a decidir mejor tu futuro.

Los seguros de inter.mx llegan para hacer de la buena suerte algo cotidiano. Por eso, el pasado 16 de junio sorprendieron la Aldea Global en el Bosque de Chapultepec con la presentación de un ícono, el rockero Alex Lora. El intérprete aterrizó en el escenario para presentar su tema "Seguro de Vida", una pieza desarrollada como parte de la campaña "Seguro, seguro todos con El Tri", creada en conjunto con Monks, que busca cambiar la manera en que los mexicanos se acercan a los seguros.

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La aparición no fue un accidente ni un golpe de suerte: fue el punto más alto de una campaña que apostó desde el inicio por un territorio inesperado, la música. Por eso, esta colaboración hace tanto sentido, pues El Tri lleva décadas representando libertad y al mismo tiempo, un espacio seguro y familiar para todos los mexicanos.

El showcase en la Aldea Global fue pensado como una manera distinta de hablar de la protección, llevándola a un espacio, cultural y urbano. "Seguro, seguro todos con El Tri" nos recuerda la costumbre que tiene el mexicano de jugar con la suerte y a la vez nos enseña que la seguridad debe dejar de sentirse como un tema de azar y debe ser algo que te acompañe en cada trayecto.

Es en este sentido que inter.mx se posiciona como un aliado accesible para quienes buscan protección en movimiento, desde el auto o motocicleta, hasta los viajes y seguros de vida. Este tipo de coberturas son indispensables, especialmente en un país donde cada viaje puede tener un final diferente.

De esta manera, inter.mx refuerza la idea de que los seguros no tienen que ser tediosos o complicados, sino todo lo contrario: pueden sentirse familiares, cómodos y, sobre todo, tan simples como ir a un concierto de rock. El showcase en la Aldea Global fue solo el comienzo. "Seguro, seguro todos con El Tri" es una forma de acercar el mundo de los seguros a un espacio más cotidiano y esta propuesta demuestra que también se puede conectar por medio de la música y la identidad para pensar juntos en un futuro más seguro.