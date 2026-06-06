Chef Oriol Téllez: el fuego como su lenguaje

Oriol Téllez y el arte de compartir alrededor de una mesa

Téllez llegó a la cocina profesional desde ese mismo lugar que fue el convivio, el dar, el compartir alrededor de la mesa.

Pero fue cuando pisó su primer restaurante que entendió que existía otra dimensión del oficio, más allá del supermercado y del fogón familiar, y desde entonces no ha parado.

Téllez llegó a la cocina profesional desde ese mismo lugar: el convivio, el dar, el compartir alrededor de la mesa. (Cortesía)

Antes de convertirse en el chef al frente de Cuerno, su restaurante en Nueva York, pasó cinco años construyendo sus bases en la cocina japonesa, una disciplina que lo transformó por completo.

"Me enseñó mucho a respetar el producto", nos cuenta. Esa filosofía del cuidado y la precisión en la técnica, la trasladó después a la cocina mexicana con resultados que hoy se notan en cada plato, y la soya aparece como un punch en los mariscos, en la rasurada, en los toques umami que recorren el menú de norte a sur.

Antes de convertirse en el chef al frente de Cuerno, su restaurante en Nueva York, pasó cinco años construyendo sus bases en la cocina japonesa, una disciplina que lo transformó por completo. (Cortesía)

Para él, la brasa no es un retroceso, es una conquista. Lo que hace en Cuerno es domar el fuego, controlar el oxígeno, leer la temperatura, saber exactamente cuándo el carbón está listo para hacer lo que él necesita.

"Comparado con una parrilla de gas, el fuego de leña requiere que lo cuides activamente, hay que controlarlo con el oxígeno y hay que alimentarlo. Es algo instintivo, casi ancestral. Las comunidades que dominaban el fuego eran las más poderosas, comían mejor, digerían mejor y podían protegerse de los depredadores. Es un instinto primitivo, y aquí simplemente lo confirmamos y lo vivimos", nos confiesa.