Breathwork, el hábito de 5 minutos que está reemplazando a la meditación

No necesitas una app, un cojín zen ni 30 minutos libres. Solo tu respiración

Hay quienes llevan años intentando meditar y nunca lo logran del todo. La mente vuela, el cuerpo se vuelve impaciente, y al final la app de meditación queda olvidada entre los posts de Instagram. El breathwork o el trabajo de respiración consciente promete algo muy distinto, resultados en cinco minutos.

Cinco minutos al atardecer bastan para resetear el día. (anyaberkut/Getty Images/iStockphoto)

La práctica no es nueva. Las tradiciones de yoga y medicina china llevan milenios usando la respiración como herramienta de regulación emocional y física. Lo que sí es nuevo es su popularidad masiva, hoy el breathwork aparece en la lista de los creadores de Silicon Valley, atletas de alto rendimiento y incluso terapeutas que lo integran como un complemento en sus consultas, y en su día a día.

La diferencia que tiene el breathwork de otras tendencias de bienestar es que desde la primera sesión, la mayoría de las personas notan un cambio en su estado físico y mental, y especialmente en situaciones de ansiedad sienten el cambio. Esto, en un mundo de estímulos instantáneos, lo convierte en una propuesta difícil de ignorar.