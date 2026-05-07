Nannapp, la plataforma que redefine el cuidado infantil profesional

(Rodrigo Machado)

Y entonces ocurrió una historia que lo resume todo. Un bebé, nacido por subrogación, fue entregado en la Ciudad de México antes de que sus padres llegaran de otro país. La clínica, frente a lo inesperado, tomó la decisión de confiar sus primeros días a dos nannys de Nannapp con formación en enfermería. Lo cuidaron en una habitación de hotel, acompañándolo en ese inicio frágil, pero con la certeza de saber exactamente qué hacer.

En 2020, con el nacimiento de su hijo, Claudia se convirtió en usuaria de Nannapp. Ahí, en la experiencia directa, afinó un servicio que opera desde hace 9 años, los 365 días del año, con más de mil familias atendidas y una red de 400 nannys verificadas.

Ese recorrido ya encontró eco en espacios clave, pues Nannapp fue seleccionada por ONU Mujeres, el Tecnológico de Monterrey y Visa Foundation como parte de la primera generación de la Aceleradora de Cuidados. Más que un reconocimiento, es una señal de hacia dónde se está moviendo la conversación.

Porque cuando una madre puede concentrarse en su trabajo sin la carga mental de la incertidumbre sobre el cuidado de sus hijos, todo cambia. Disminuyen las ausencias por emergencias, la reincorporación después de la maternidad es más natural y la permanencia en las organizaciones se fortalece.

