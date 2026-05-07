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Estilo de vida

Nannapp, la plataforma que redefine el cuidado infantil profesional

La historia de la actriz Claudia Cervantes convierte una necesidad personal en una plataforma que hoy acompaña a miles de familias y redefine el valor del cuidado.
jue 07 mayo 2026 05:04 PM
Presentado por: Nannapp

La actriz y escritora Claudia Cervantes soñaba con formar una familia mientras su vida ya estaba en movimiento. Tenía una carrera artística activa y, al mismo tiempo, cursaba la licenciatura en Literatura. Pero había una pregunta que no la soltaba. Sin pareja y sin una red de apoyo en la Ciudad de México, ¿quién la acompañaría en el cuidado de sus hijos mientras ella trabajaba? No buscaba a alguien que la sustituyera, sino a una persona en quien pudiera confiar de verdad. Antes de que ese escenario llegara, decidió anticiparse. Preparó el terreno y fundó Nannapp.

Claudia entendió que no era la única, que detrás de agendas llenas, proyectos profesionales y maternidades diversas, existía la misma necesidad: contar con apoyo confiable, profesional y disponible en los momentos clave. Así construyó una plataforma que conecta a familias con cuidadoras verificadas, con un proceso riguroso que pone en el centro la seguridad y el bienestar de los niños.

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(Rodrigo Machado)

Y entonces ocurrió una historia que lo resume todo. Un bebé, nacido por subrogación, fue entregado en la Ciudad de México antes de que sus padres llegaran de otro país. La clínica, frente a lo inesperado, tomó la decisión de confiar sus primeros días a dos nannys de Nannapp con formación en enfermería. Lo cuidaron en una habitación de hotel, acompañándolo en ese inicio frágil, pero con la certeza de saber exactamente qué hacer.

En 2020, con el nacimiento de su hijo, Claudia se convirtió en usuaria de Nannapp. Ahí, en la experiencia directa, afinó un servicio que opera desde hace 9 años, los 365 días del año, con más de mil familias atendidas y una red de 400 nannys verificadas.

Ese recorrido ya encontró eco en espacios clave, pues Nannapp fue seleccionada por ONU Mujeres, el Tecnológico de Monterrey y Visa Foundation como parte de la primera generación de la Aceleradora de Cuidados. Más que un reconocimiento, es una señal de hacia dónde se está moviendo la conversación.

Porque cuando una madre puede concentrarse en su trabajo sin la carga mental de la incertidumbre sobre el cuidado de sus hijos, todo cambia. Disminuyen las ausencias por emergencias, la reincorporación después de la maternidad es más natural y la permanencia en las organizaciones se fortalece.

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“Una nanny no sustituye a mamá. La fortalece”, es la frase que resume la visión de Claudia y también refleja un cambio cultural. La crianza deja de ser una tarea solitaria para convertirse en una red donde el acompañamiento profesional tiene un lugar legítimo.

Al final, todo vuelve a lo esencial. Cuando una familia cuenta con apoyo real, algo se acomoda. Porque cuidar también es una forma de avanzar.

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