Los food moments más icónicos de The Devil Wears Prada y cómo replicarlos en casa

El onion bagel, el crimen culinario que lo inició todo

Mientras las chicas de Runway pesan sus almendras para el desayuno, Andy aparece con un onion bagel en la mano. Así, sin pena. Nigel lo huele desde el otro lado de la oficina y reacciona como si alguien hubiera traído un cadáver. Es el momento más divertido de la peli y, honestamente, el más apestoso.

Para hacerlo en casa el truco es uno: hervirlo antes de hornearlo. Eso es lo que le da ese interior chicloso tan neoyorkino. Después solo toca barnizarlo con clara de huevo, cubrirlo de hojuelas de cebolla deshidratada y al horno. Tip extra: remoja las hojuelas en agua unos minutos antes de ponerlas o se van a quemar. El desayuno más subversivo de tu semana, garantizado.

Mientras las chicas de Runway pesan sus almendras para el desayuno, Andy aparece con un onion bagel en la mano. Así, sin pena. Nigel lo huele desde el otro lado de la oficina y reacciona como si alguien hubiera traído un cadáver. (James Andrews/Getty Images)

El ribeye de Smith & Wollensky, el steak "imposible"

Miranda le da a Andy una lista de tareas literalmente imposibles bajo amenaza de despido. Una de ellas es conseguir su steak antes de que el restaurante abra. Andy lo logra pero Miranda lo rechaza sin parpadear.

Miranda le da a Andy una lista de tareas literalmente imposibles bajo amenaza de despido. Una de ellas es conseguir su steak antes de que el restaurante abra. Andy lo logra pero Miranda lo rechaza sin parpadear.

(AnnaPustynnikova/Getty Images)

El steak viene de Smith & Wollensky, institución de Midtown Manhattan desde 1977. Para replicarlo en casa hay tres reglas que no se negocian: secar bien el filete con papel absorbente antes de cocinarlo (la humedad mata la costra), sacarlo del refri 20 minutos antes de cocinarlo y usar un sartén de hierro fundido bien caliente. Una vez que tenga costra dorada de ambos lados, bajas el fuego, agregas mantequilla con ajo y hierbas frescas y bañas la carne constantemente. Medium rare, 57°C internos, y cinco minutos de reposo antes de cortar. No hay de otra.