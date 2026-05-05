¿El kéfir realmente funciona? Lo que debes saber sobre la bebida viral del momento

El origen del kéfir

Nació en las montañas del Cáucaso, pasó de generación en generación, y hoy está en el anaquel de los supermercados, en los TikToks de nutriólogos y en la lista de superfoods que toda it girl de la salud está añadiendo a su mañana.

Pero, ¿es realmente tan especial? La respuesta es sí, y con evidencia que lo respalda.

El kéfir lleva siglos entre nosotros, pero apenas ahora el mundo lo está explotando. ¿Qué hay detrás del hype y, más importante, vale la pena sumarte? (Liudmila Chernetska/Getty Images)

Lo mejor del kéfir

El kéfir contiene aproximadamente 12 cepas activas de probióticos que, al consumirse, añaden bacterias beneficiosas al intestino, manteniendo a raya las bacterias dañinas y apoyando la salud digestiva. Para ponerlo en perspectiva, el yogurt que ya conoces tiene entre 2 y 7 cepas.

También incrementa bacterias benéficas como Lactobacillus, Bifidobacterium y Akkermansia, mientras disminuye microbios pro-inflamatorios, todo esto a través de la producción de metabolitos antimicrobianos y una mejora en la integridad de la barrera intestinal. En términos más simples: le pone orden al caos microscópico que vive dentro de ti.

Y los beneficios no se quedan en el intestino. El consumo regular de kéfir se ha asociado con mejoras en el metabolismo del colesterol, actividad antimicrobiana, supresión de tumores y modulación del sistema inmune, incluyendo el alivio de síntomas de alergias y asma. Como si eso fuera poco, el kéfir de leche entera es también una excelente fuente de calcio y vitamina K2, nutrientes clave para la salud ósea y la densidad de hueso.

El kéfir contiene aproximadamente 12 cepas activas de probióticos que, al consumirse, añaden bacterias beneficiosas al intestino, manteniendo a raya las bacterias dañinas y apoyando la salud digestiva. (fcafotodigital/Getty Images)

El intestino se convirtió en el nuevo wellness obsession, y el kéfir, que llevaba décadas esperando su momento, llegó exactamente cuando el mundo estaba listo para escucharlo.