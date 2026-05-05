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Estilo de vida

¿El kéfir realmente funciona? Lo que debes saber sobre la bebida viral del momento

Hablamos del kéfir, que lleva siglos entre nosotros, pero apenas ahora el mundo lo está explotando. ¿Qué hay detrás del hype y, más importante, vale la pena sumarte? Aquí te decimos todo.
mar 05 mayo 2026 08:34 AM
kefir
Senior woman prepares breakfast (Sima_ha/Getty Images)

Antes de que existiera el kombucha, el matcha latte o cualquier otra bebida wellness que hoy inunda tu feed, existía el kéfir, una bebida fermentada de leche con sabor ácido y consistencia cremosa que viene del turco kef, que literalmente significa "sabor agradable."

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¿El kéfir realmente funciona? Lo que debes saber sobre la bebida viral del momento

El origen del kéfir

Nació en las montañas del Cáucaso, pasó de generación en generación, y hoy está en el anaquel de los supermercados, en los TikToks de nutriólogos y en la lista de superfoods que toda it girl de la salud está añadiendo a su mañana.

Pero, ¿es realmente tan especial? La respuesta es sí, y con evidencia que lo respalda.

Young man with tasty yogurt at white marble table, closeup
El kéfir lleva siglos entre nosotros, pero apenas ahora el mundo lo está explotando. ¿Qué hay detrás del hype y, más importante, vale la pena sumarte? (Liudmila Chernetska/Getty Images)

Lo mejor del kéfir

El kéfir contiene aproximadamente 12 cepas activas de probióticos que, al consumirse, añaden bacterias beneficiosas al intestino, manteniendo a raya las bacterias dañinas y apoyando la salud digestiva. Para ponerlo en perspectiva, el yogurt que ya conoces tiene entre 2 y 7 cepas.

También incrementa bacterias benéficas como Lactobacillus, Bifidobacterium y Akkermansia, mientras disminuye microbios pro-inflamatorios, todo esto a través de la producción de metabolitos antimicrobianos y una mejora en la integridad de la barrera intestinal. En términos más simples: le pone orden al caos microscópico que vive dentro de ti.

Y los beneficios no se quedan en el intestino. El consumo regular de kéfir se ha asociado con mejoras en el metabolismo del colesterol, actividad antimicrobiana, supresión de tumores y modulación del sistema inmune, incluyendo el alivio de síntomas de alergias y asma. Como si eso fuera poco, el kéfir de leche entera es también una excelente fuente de calcio y vitamina K2, nutrientes clave para la salud ósea y la densidad de hueso.

Yogurt or sour cream, cottage cheese and berries on the table. Dairy product, Greek yogurt, probiotic or fermented food. Healthy food, dieting or meal Ingredients with low fat content
El kéfir contiene aproximadamente 12 cepas activas de probióticos que, al consumirse, añaden bacterias beneficiosas al intestino, manteniendo a raya las bacterias dañinas y apoyando la salud digestiva. (fcafotodigital/Getty Images)

El intestino se convirtió en el nuevo wellness obsession, y el kéfir, que llevaba décadas esperando su momento, llegó exactamente cuando el mundo estaba listo para escucharlo.

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Lo que nadie te cuenta sobre el kéfir

Okay, pausa. Porque como todo en la vida, el kéfir no es perfecto para todos. Los efectos secundarios más comunes al empezar son hinchazón, náuseas, cólicos estomacales, diarrea y estreñimiento, aunque generalmente desaparecen con el uso continuo. La clave es empezar poco a poco y darle tiempo a tu cuerpo de adaptarse.

Si eres alérgico a la proteína de leche, debes evitar el kéfir convencional ya que puede provocar reacciones alérgicas importantes. Y las personas sometidas a tratamientos que suprimen el sistema inmunológico, como quimioterapia, deben evitarlo o consultarlo con su médico antes de consumirlo.

Una nota más para las que aman el kéfir sabor frutas del supermercado: muchos fabricantes añaden azúcar para suavizar el sabor, lo que puede elevar la respuesta insulínica de manera significativa. Leer etiquetas, siempre.

Pouring homemade kefir, buttermilk or yogurt
El consumo regular de kéfir se ha asociado con mejoras en el metabolismo del colesterol, actividad antimicrobiana, supresión de tumores y modulación del sistema inmune, incluyendo el alivio de síntomas de alergias y asma. (Fascinadora/Getty Images)

¿Eres candidato para sumarte al trend?

El kéfir es especialmente recomendado para quienes tienen digestión lenta o irregular, quienes padecen intolerancias al sistema inmune, mujeres con SOP, atletas que buscan mejorar su rendimiento intestinal, y cualquiera que quiera darle un boost real a su microbioma.

Y si el lácteo no es lo tuyo, hay buenas noticias, la demanda de bebidas probióticas sin lácteos ha impulsado la popularidad del kéfir de agua, especialmente entre consumidores veganos e intolerantes a la lactosa.

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Beneficios del kéfir

El kéfir puede beneficiar el balance de la microbiota y contribuir a mejoras en la salud digestiva, inmune y metabólica, aunque expertos señalan que se necesitan más ensayos clínicos de largo plazo para establecer conclusiones definitivas. Dicho esto, pocas bebidas tienen tantos siglos de tradición y tantas investigaciones modernas apuntando en la misma dirección positiva.

Natural fermented milk product - kefir
El kéfir es especialmente recomendado para quienes tienen digestión lenta o irregular, quienes padecen intolerancias al sistema inmune, mujeres con SOP (un estudio reciente encontró mejoras significativas en su salud física y mental al consumirlo), atletas que buscan mejorar su rendimiento intestinal, y cualquiera que quiera darle un boost real a su microbioma. (Sima_ha/Getty Images)

El kéfir no es magia. Pero sí es, probablemente, el shot mañanero más inteligente que puedes agregar a tu rutina. Y además sabe bien. Eso siempre cuenta.

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Mujeres

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