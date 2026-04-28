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Estilo de vida

Este es el workout de Jacob Elordi para vivir y no para 'quedar bien' con el espejo

El cuerpo de Jacob Elordi no es accidente ni obsesión, el australiano más alto de Hollywood entrena para vivir, no para el espejo. Te explicamos cómo, con quién y qué hace en el gym.
mar 28 abril 2026 06:47 PM
Los Angeles Premiere Of HBO's "Euphoria" Season 3 - Arrivals
La workout routine de Jacob Elordi (Monica Schipper/Getty Images)

Hay algo que Jacob Elordi deja muy claro cada vez que le preguntan sobre su físico, él preferiría no estar hablando de esto.

Y aun así, con 1.95 metros de estatura, una espalda de modelo y el regreso de Nate Jacobs a la pantalla con Euphoria temporada 3, la conversación es inevitable.

Lo que sí es fresh para los estándares de Hollywood, es cómo ha evolucionado su relación con el gym a lo largo de los años. No siempre fue bonita.

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Jacob Elordi pasó de la cámara de tortura al yoga mat

Todo empezó con The Kissing Booth (2018), donde el guion básicamente exigía un six-pack. Jacob Elordi entrenó dos veces al día, siete días a la semana y lo detestó cada segundo.

"Desde el primer día me quitaba la camisa, con audífonos, escuchando Rage Against the Machine. Estaba tratando de entender esa mentalidad de estar en el gym, mirarte al espejo y pensar: 'Fuck, I look good", contó el actor en una entrevista. Spoiler: esa mentalidad nunca fue realmente la suya.

2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci - Arrivals
LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 15: Jacob Elordi attends the 2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci at Los Angeles County Museum of Art on March 15, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images for Vanity Fair) (Amy Sussman/Getty Images for Vanity Fair)

Después de esa experiencia, algo cambió. Jacob incorporó yoga y pilates a su rutina y adoptó una filosofía completamente distinta.

"Quiero ser un lienzo en blanco y preocuparme más por mi salud. Quiero poder caminar y correr con mis nietos cuando tenga ochenta años. Es más sobre ser funcional que sobre la estética", declaró en otra entrevista. Y por si quedaba duda, también confesó: "Honestamente, no tengo ningún interés en ir a la playa y verme como La Roca".

El método de entrenamiento de Nate Jacobs

Para Euphoria, el objetivo fue diferente al de Kissing Booth. Jacob Elordi en realidad adelgazó para el papel.

"Quería pasar de ser más grande a más pequeño, conforme Nate atraviesa su transición mental." La forma del cuerpo al servicio del personaje, no del ego.

HBO Max FYC Event For "Euphoria" - Arrivals
Para Euphoria, el objetivo fue diferente al de Kissing Booth. Jacob Elordi en realidad adelgazó para el papel: "Quería pasar de ser más grande a más pequeño, conforme Nate atraviesa su transición mental." La forma del cuerpo al servicio del personaje, no del ego. (Momodu Mansaray/Getty Images)

Para las temporadas recientes (incluyendo la tercera) su entrenador Kirk Myers documentó sesiones en Instagram que generaron miles de reacciones.

El enfoque de Myers ha priorizado el desarrollo de hombros en lugar de un pecho enorme, hombros redondos y anchos, espalda amplia y brazos definidos que crean ese efecto de V-taper tan característico del australiano.

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La rutina de ejercicio de Jacob Elordi

La rutina base consiste en sesiones de 60 a 90 minutos con levantamientos compuestos pesados, supersets estratégicos y períodos de descanso controlados, todo bajo el principio de sobrecarga progresiva. Sin magia, sólo consistencia.

El 'buddy system' que sí funciona

Una cosa más que hace Jacob Elordi diferente en el gym es que entrena con un fitness buddy.

Su compañero favorito del gym parece ser su co-estrella de Saltburn, Barry Keoghan. Porque aparentemente, intimidar juntos en pantalla no es suficiente.

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El compañero favorito de Jacob Elordi para ir al gym parece ser su co-estrella de Saltburn, Barry Keoghan. (Dimitrios Kambouris/Getty Images for Netflix)

En cuanto a la dieta, su lógica es igual de práctica. Sigue una especie de filosofía Anthony Bourdain, disfruta pizza o hamburguesas cuando la situación lo pide, en lugar de tener días de "trampa" que generan ciclos de restricción y sobreindulgencia. El balance como estilo de vida, no como castigo.

Lo que hace interesante a Jacob Elordi (tanto dentro como fuera de la pantalla) es que en una industria obsesionada con la imagen, él se ha dado el lujo de no estarlo.

Su cuerpo es consecuencia de personajes, de salud mental y de una rutina que se adapta a la vida real. Y eso, en 2026, es más cool que cualquier six-pack.

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