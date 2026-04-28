Este es el workout de Jacob Elordi para vivir y no para 'quedar bien' con el espejo

Jacob Elordi pasó de la cámara de tortura al yoga mat

Todo empezó con The Kissing Booth (2018), donde el guion básicamente exigía un six-pack. Jacob Elordi entrenó dos veces al día, siete días a la semana y lo detestó cada segundo.

"Desde el primer día me quitaba la camisa, con audífonos, escuchando Rage Against the Machine. Estaba tratando de entender esa mentalidad de estar en el gym, mirarte al espejo y pensar: 'Fuck, I look good", contó el actor en una entrevista. Spoiler: esa mentalidad nunca fue realmente la suya.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 15: Jacob Elordi attends the 2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci at Los Angeles County Museum of Art on March 15, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images for Vanity Fair) (Amy Sussman/Getty Images for Vanity Fair)

Después de esa experiencia, algo cambió. Jacob incorporó yoga y pilates a su rutina y adoptó una filosofía completamente distinta.

"Quiero ser un lienzo en blanco y preocuparme más por mi salud. Quiero poder caminar y correr con mis nietos cuando tenga ochenta años. Es más sobre ser funcional que sobre la estética", declaró en otra entrevista. Y por si quedaba duda, también confesó: "Honestamente, no tengo ningún interés en ir a la playa y verme como La Roca".

El método de entrenamiento de Nate Jacobs

Para Euphoria, el objetivo fue diferente al de Kissing Booth. Jacob Elordi en realidad adelgazó para el papel.

"Quería pasar de ser más grande a más pequeño, conforme Nate atraviesa su transición mental." La forma del cuerpo al servicio del personaje, no del ego.

Para Euphoria, el objetivo fue diferente al de Kissing Booth. Jacob Elordi en realidad adelgazó para el papel: "Quería pasar de ser más grande a más pequeño, conforme Nate atraviesa su transición mental." La forma del cuerpo al servicio del personaje, no del ego. (Momodu Mansaray/Getty Images)

Para las temporadas recientes (incluyendo la tercera) su entrenador Kirk Myers documentó sesiones en Instagram que generaron miles de reacciones.

El enfoque de Myers ha priorizado el desarrollo de hombros en lugar de un pecho enorme, hombros redondos y anchos, espalda amplia y brazos definidos que crean ese efecto de V-taper tan característico del australiano.