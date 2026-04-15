Detrás de cada campeón hay una rutina que nadie ve. Un espacio lejos del ruido, de las cámaras y de los torneos, donde la concentración forma parte importante. Para Rory McIlroy, ese lugar es una mansión de 22 millones de dólares en Florida que dice más de él que cualquier trofeo.
Rory McIlroy, el campeón que defiende el green jacket desde una mansión de $22 millones en Florida
Rory McIlroy, el
cuarto en la historia en defender el
green jacket
El fin de semana, McIlroy se convirtió en el cuarto jugador en la historia del golf en defender el green jacket del Masters Tournament, terminando con 12 bajo par y dejando a Scottie Scheffler a un solo golpe de distancia. Los otros tres que lograron defenderlo antes que él son Tiger Woods, Jack Nicklaus y Nick Faldo, una lista que no necesita presentación. No es un logro menor, el Masters es el torneo más exigente del mundo y ganar dos veces consecutivas requiere un nivel de crecimiento consistencia que muy pocos deportistas logran mantener.
El lugar donde todo empieza
La propiedad está rodeada de árboles en uno de los lugares más tranquilos de Florida con jardines bastante amplios, alberca y una arquitectura clásica que se ven espectaculares con el propósito de ser un lugar hecho para descansar, pero también para prepararse. Porque a ese nivel, el descanso también es parte fundamental del entrenamiento.
La fórmula detrás del campeón
McIlroy lleva años construyendo una carrera que combina talento natural con una disciplina que pocos en el deporte tienen. Originario de Irlanda del Norte, se convirtió en profesional a los 16 años y desde entonces ha acumulado cuatro majors, semanas como número uno del mundo y ahora este doble campeonato en Augusta que lo coloca en la conversación que antes estaba reservada solo para los más grandes. La mansión en Florida no es solo un lujo, es parte de una vida diseñada con intención, donde cada detalle está pensado para rendir al máximo cuando más importa.
Los campeonatos no se ganan en el campo, se ganan en la rutina, en el silencio y en la disciplina de todos los días. Al final, ganar el Masters dos veces consecutivas no es casualidad ni suerte y es el resultado de años de trabajo que pasan desapercibidos. La mansión en Florida es solo una ventana a esa parte de la historia que nunca sale en la televisión.