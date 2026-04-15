Rory McIlroy, el campeón que defiende el green jacket desde una mansión de $22 millones en Florida

Rory McIlroy, el

cuarto en la historia en defender el

green jacket

El fin de semana, McIlroy se convirtió en el cuarto jugador en la historia del golf en defender el green jacket del Masters Tournament, terminando con 12 bajo par y dejando a Scottie Scheffler a un solo golpe de distancia. Los otros tres que lograron defenderlo antes que él son Tiger Woods, Jack Nicklaus y Nick Faldo, una lista que no necesita presentación. No es un logro menor, el Masters es el torneo más exigente del mundo y ganar dos veces consecutivas requiere un nivel de crecimiento consistencia que muy pocos deportistas logran mantener.

No es un logro menor, el Masters es el torneo más exigente del mundo y ganar dos veces consecutivas requiere un nivel de consistencia que muy pocos deportistas logran mantener.

(Instagram@flormats)

El lugar donde todo empieza

La propiedad está rodeada de árboles en uno de los lugares más tranquilos de Florida con jardines bastante amplios, alberca y una arquitectura clásica que se ven espectaculares con el propósito de ser un lugar hecho para descansar, pero también para prepararse. Porque a ese nivel, el descanso también es parte fundamental del entrenamiento.