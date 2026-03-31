Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares, el gran apoyo de ‘Checo’ Perez en su regreso a la Fórmula 1

Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares apoyan a 'Checo' Pérez en su regreso a la Fórmula 1

A través de sus redes sociales, Carola Martínez compartió una selfie junto a Sergio ‘Checo’ Pérez, acompañada de la frase “Better Together”. Además, publicó otra imagen en la que aparece una taza de café con el número 11, el mismo que el piloto mexicano utiliza en la parrilla de la Fórmula 1.

Junto a 'Checo' Pérez en Japón: Juan Carlos Valladares y Ximena Navarrete estuvieron presentes en Suzuka para apoyar al piloto mexicano. (Instagram)

Juan Carlos Valladares y Ximena Navarrete también viajaron a Japón para estar presentes en Suzuka para apoyar al piloto mexicano durante el fin de semana. La pareja viajó junto al tapatío y su esposa para apoyarlo durante la carrera en Suzuka, además, en redes sociales circulan fotografías de ambas parejas viajando en el mismo avión y visitando algunos lugares de Japón, además, juntos vivieron de cerca la emoción de la Fórmula 1

A través de redes sociales, se dejaron ver algunos momentos de su estancia, reflejando la cercanía y amistad que mantienen fuera de las pistas: “Qué gran fin de semana, gracias compadres, los queremos mucho”. escribió Valladares.

Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares (Instagram)

Con este viaje, queda claro que el respaldo a 'Checo Pérez' no solo viene de sus fans, sino también de su círculo más cercano, que lo acompaña en eventos clave de su carrera.