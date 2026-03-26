Ubicado en Reynosa 9 en la Condesa, Panoram es un estudio de grabación que ha visto pasar a algunas de las mentes más interesantes de la música actual y ha construido una comunidad alrededor del proceso creativo. Platicamos con Rodrigo Guardiola (cineasta, baterista de Zoé y cofundador) sobre cómo nació este espacio y por qué hoy es mucho más que un estudio.
Panoram: el estudio donde Zoé, Björk, Mijares y más han grabado tus canciones favoritas, y que está en la Condesa
Cuando escuchas una canción, es fácil preguntarte quién la canta o quién la compuso. Pero hay una pregunta que casi nunca aparece (y que lo cambia todo): ¿dónde se grabó?
Los estudios no son solo espacios técnicos, son uno de los elementos fundamentales donde las ideas detrás de nuestras canciones favoritas toman forma. Y en medio de la Ciudad de México, hay uno que se ha convertido en un punto de encuentro para esa energía creativa: Panoram.
Conoce la historia del estudio musical Panoram
Desde que cruzas la puerta de Panoram, sabes que estás en un lugar distinto. Por fuera parece una casa más en la Condesa, pero desde que entras todos te reciben con una sonrisa, y te llena una sensación casi como si llegaras a casa de alguien que conoces de toda la vida.
El estudio nació en 2013, después de que Zoé terminara de grabar su álbum Programatón en Sonic Ranch Studios, cuando surgió la necesidad de tener un lugar propio para crear sin prisas y bajo sus propias reglas. “Nunca lo pensamos como algo privado, porque si te pones a pensar, tú como banda solo ensayas para tu gira, para tu disco o para algo especial ciertos periodos del año, ¿qué vas a hacer el resto del tiempo con un estudio parado?”, cuenta Rodrigo.
En ese proceso fue clave la visión del querido productor Phil Vinall, quien falleció el año pasado, también fundador del estudio y con una perspectiva única después de haber trabajado en algunos de los estudios más importantes del mundo. “Los mejores estudios tienen luz, tienen ventanas. Cuando todo está cerrado, cambia el humor y cambia la productividad”, recuerda Rodrigo sobre una de sus enseñanzas más importantes. A partir de ahí, Panoram se diseñó priorizando la entrada de luz natural y dejando que el paso del día también formara parte del proceso creativo.
El resto se construyó de manera orgánica. Entre recorridos por La Lagunilla y la llegada de gente nueva, el espacio se fue llenando de piezas con historia, como una de las jaulas del icónico unplugged de Zoé en la entrada, pósters, marcos y más objetos que aunque parecen random por sí solos, encajan perfectamente donde están. “Es mucho de ir encontrando cosas, de irlas acumulando y darles un lugar”, explica.
Además, algo muy especial es que a pesar de que diariamente llegan artistas nuevos, Panoram se siente muy Zoé, y de hecho ha marcado mucho la forma en la que componen música. Aztlán fue el primer disco que grabaron ahí (sí, éxitos como “Azul” y “No hay mal que dures” se crearon detrás de esas paredes) y desde entonces no ha habido vuelta atrás. “Otras de las grandes enseñanzas de Phil es que lo más importante es poder tener tu equipo cerca, y tener un espacio nuestro nos cambió mucho la manera de hacer discos sin la presión del tiempo.”
Los estudios dentro de Panoram
En total, dentro de Panoram hay seis estudios musicales, cada uno equipado con la mejor tecnología, donde te puedes estar horas y horas creando.
En el piso de abajo están Toy Factory (que, como su nombre lo dice, está lleno de juguetes) y The Gallery, ideales para crear y producir bajo una atmósfera creativa y divertida.
Cuando subes las escaleras al segundo piso, está una cocina con comedor, la cual Rodrigo describe como el punto de encuentro principal de Panoram, y si recorres los pasillos encontrarás los estudios B, C y D, espacios con su propia personalidad y equipo pensados para acompañar cada etapa del proceso creativo, desde la preproducción hasta la producción y la post. Finalmente, en el tercer y último piso está el Estudio A, el más grande de todos, con un control room, un live room y una terraza.
La versatilidad de cada uno de los estudios también se refleja en los proyectos que pasan por ahí, ya que además de música, también se utiliza para la creación de bandas sonoras, proyectos publicitarios, podcasts y más.
Los artistas que han pasado por Panoram
“Al principio pensábamos más en rock, pero nos ha encantado abrirlo a todo tipo de géneros”, comparte Rodrigo. Hoy, esa diversidad es justamente parte de su esencia. La magia de Panoram (y gran parte de su crecimiento) ha sido completamente de boca en boca, y aún así, (o quizá por eso), se ha convertido en uno de los espacios musicales más relevantes de la ciudad.
Por sus estudios han pasado artistas mexicanos como Ximena Sariñana, Jay de la Cueva, Mijares, Natalia Lafourcade, Siddhartha, Carla Morrison y CLUBZ, entre muchos otros.
Pero Panoram también se ha convertido en una parada clave para artistas internacionales que pasan por Latinoamérica y hacen escala en la Ciudad de México para ensayar o desarrollar proyectos. Nombres como Björk, Shawn Mendes, The Strokes (los favoritos de Rodrigo), Kings of Convenience o Iggy Pop han pasado por ahí.
Pero si algo define a Panoram, más allá de su estética, es su gente. Desde la entrada hasta los estudios, hay una continuidad entre el espacio y quienes lo habitan: relajados, cercanos y súper auténticos. Como si el lugar hubiera moldeado a las personas, o tal vez, al revés.
Para agendar una sesión, puedes hacerlo a través de su página. http://panoramstudios.com/