Panoram: el estudio donde Zoé, Björk, Mijares y más han grabado tus canciones favoritas, y que está en la Condesa

Cuando escuchas una canción, es fácil preguntarte quién la canta o quién la compuso. Pero hay una pregunta que casi nunca aparece (y que lo cambia todo): ¿dónde se grabó?

Los estudios no son solo espacios técnicos, son uno de los elementos fundamentales donde las ideas detrás de nuestras canciones favoritas toman forma. Y en medio de la Ciudad de México, hay uno que se ha convertido en un punto de encuentro para esa energía creativa: Panoram.

Conoce la historia del estudio musical Panoram

Desde que cruzas la puerta de Panoram, sabes que estás en un lugar distinto. Por fuera parece una casa más en la Condesa, pero desde que entras todos te reciben con una sonrisa, y te llena una sensación casi como si llegaras a casa de alguien que conoces de toda la vida.

Control room, Estudio A, Panoram (Enrique Álvarez )

El estudio nació en 2013, después de que Zoé terminara de grabar su álbum Programatón en Sonic Ranch Studios, cuando surgió la necesidad de tener un lugar propio para crear sin prisas y bajo sus propias reglas. “Nunca lo pensamos como algo privado, porque si te pones a pensar, tú como banda solo ensayas para tu gira, para tu disco o para algo especial ciertos periodos del año, ¿qué vas a hacer el resto del tiempo con un estudio parado?”, cuenta Rodrigo.

En ese proceso fue clave la visión del querido productor Phil Vinall, quien falleció el año pasado, también fundador del estudio y con una perspectiva única después de haber trabajado en algunos de los estudios más importantes del mundo. “Los mejores estudios tienen luz, tienen ventanas. Cuando todo está cerrado, cambia el humor y cambia la productividad”, recuerda Rodrigo sobre una de sus enseñanzas más importantes. A partir de ahí, Panoram se diseñó priorizando la entrada de luz natural y dejando que el paso del día también formara parte del proceso creativo.

Phil Vinall (@panoramstudios )

El resto se construyó de manera orgánica. Entre recorridos por La Lagunilla y la llegada de gente nueva, el espacio se fue llenando de piezas con historia, como una de las jaulas del icónico unplugged de Zoé en la entrada, pósters, marcos y más objetos que aunque parecen random por sí solos, encajan perfectamente donde están. “Es mucho de ir encontrando cosas, de irlas acumulando y darles un lugar”, explica.

Además, algo muy especial es que a pesar de que diariamente llegan artistas nuevos, Panoram se siente muy Zoé, y de hecho ha marcado mucho la forma en la que componen música. Aztlán fue el primer disco que grabaron ahí (sí, éxitos como “Azul” y “No hay mal que dures” se crearon detrás de esas paredes) y desde entonces no ha habido vuelta atrás. “Otras de las grandes enseñanzas de Phil es que lo más importante es poder tener tu equipo cerca, y tener un espacio nuestro nos cambió mucho la manera de hacer discos sin la presión del tiempo.”