Mark Zuckerberg compra la mansión más cara de Miami y cuesta 170 millones

La propiedad está en Indian Creek, una isla con acceso privado al norte de Miami Beach. Doscientos pies de frente directo a la bahía, vecinos como Ivanka Trump, Tom Brady y Carl Icahn, y una dirección que no necesita presentación.

La casa es el sueño de cualquier persona que ama recibir. Imagínate invitar a tus amigos un sábado, cocinar en una cocina que tiene más espacio que muchos departamentos, pasar la tarde en la alberca con vista a la bahía y cerrar la noche en el cine privado sin salir. Nueve recámaras diseñadas por Ferris Rafauli, el mismo diseñador que trabajó con Drake, hacen que cada espacio valga lo que cuesta

La casa es el sueño de cualquier persona que ama recibir. Imagínate invitar a tus amigos un sábado, cocinar en una cocina que tiene más espacio que muchos departamentos, pasar la tarde en la alberca con vista a la bahía y cerrar la noche en el cine privado sin salir. (Instagram @luxury_listings)

Una propiedad diseñada para impresionar

El diseño estuvo a cargo de Ferris Rafauli, un diseñador canadiense conocido por trabajar con clientes de élite. La escalera principal cae bajo un tragaluz de treinta y ocho pies de altura que le da una luz increíble a todo el espacio. El resultado habla por sí solo.