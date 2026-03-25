Mark Zuckerberg y Priscilla Chan acaban de comprar la propiedad más cara en la historia de Miami, una mansión en Indian Creek por ciento setenta millones de dólares y sí, es más de lo que te imaginas.
Mark Zuckerberg compra la mansión más cara de Miami y cuesta 170 millones
Mark Zuckerberg compra la mansión más cara de Miami y cuesta 170 millones
La propiedad está en Indian Creek, una isla con acceso privado al norte de Miami Beach. Doscientos pies de frente directo a la bahía, vecinos como Ivanka Trump, Tom Brady y Carl Icahn, y una dirección que no necesita presentación.
La casa es el sueño de cualquier persona que ama recibir. Imagínate invitar a tus amigos un sábado, cocinar en una cocina que tiene más espacio que muchos departamentos, pasar la tarde en la alberca con vista a la bahía y cerrar la noche en el cine privado sin salir. Nueve recámaras diseñadas por Ferris Rafauli, el mismo diseñador que trabajó con Drake, hacen que cada espacio valga lo que cuesta
Una propiedad diseñada para impresionar
El diseño estuvo a cargo de Ferris Rafauli, un diseñador canadiense conocido por trabajar con clientes de élite. La escalera principal cae bajo un tragaluz de treinta y ocho pies de altura que le da una luz increíble a todo el espacio. El resultado habla por sí solo.
¿Cómo es la mansión de Mark Zuckerberg en Miami?
La casa tiene tanto, que Mark podría no volver a salir de casa. Incluye cuarto de masajes, peluquería, gimnasio y hasta un acuario integrado al diseño. El detalle favorito de todos tiene que ser el comedor con una cava incluida o el cine. En la parte de afuera se encuentra un muelle privado, alberca y jardines con vista a la bahía. La fachada está hecho con piedra caliza y contiene un tragaluz de 38 pies de altura le dan al espacio una luz que pocas casas tienen.
Un récord que pone a Miami en otro nivel
Esta venta supera el récord anterior de Miami, que era de 120 millones de dólares por una mansión en Star Island. A nivel nacional, los 170 millones de Zuckerberg solo quedan por debajo de los 238 millones que pagó Ken Griffin en 2019 por un departamento en Nueva York. No es el único magnate de Silicon Valley que llegó a Miami. Larry Page invirtió 188 millones en tres propiedades diferentes de la zona y Sergey Brin compró en Miami Beach por 50 millones.
Parece como si se hubieran puesto de acuerdo los multimillonarios para migrar a Florida, en gran parte por la propuesta de California de subir los impuestos a patrimonios mayores a mil millones de dólares. Así que si tienes ciento setenta millones disponibles, ya sabes dónde invertirlos. Sino, al menos puedes quedarte con las imágenes del pasadizo secreto en la biblioteca. Porque Zuckerberg, con propiedades en Palo Alto, Lake Tahoe, Washington D.C. y Kauai, acaba de sumar esta increíble propiedad a su portafolio de bienes raíces.