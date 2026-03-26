5 de los mejores spas en México

Rèmede Spa - The St. Regis Punta Mita Resort

Un santuario del bienestar que captura la belleza natural de Punta Mita y la mezcla con tratamientos y faciales únicos. Entre sus espacios al aire libre y sus interiores con un diseño increíble, Rèmede Spa es un lugar que te invita a relajarte y bajar el ritmo desde un inicio.

Rèmede Spa - The St. Regis Punta Mita Resort (Cortesía)

The Spa - Riviera Maya EDITION, Kanai

Este espacio, inspirado en los cenotes, es sin duda una experiencia fuera de este mundo. Arquitectura, naturaleza y diseño que juntos, crean un ambiente verdaderamente único.

Es de esos lugares que tienen cada detalle pensado, y tu paso por aquí asegura ser espectacular. Desde sus cabinas de masaje hasta su circuito de hidroterapia y el hammam turco, este spa te invita instantáneamente a la desconexión y el descanso profundo.

Tuvimos la oportunidad de conocer este increíble spa y no dudes cuando te decimos que está en nuestra lista de los más top a los que hemos ido.