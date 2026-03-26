Estamos hablando de 5 de los mejores spas de todo el país y la experiencia de bienestar y desconexión que nos ofrecen suena irresistible. Aquí te dejamos la lista para que los tengas en tu radar y que no pierdas la oportunidad de probar la experiencia más relajante.
5 de los mejores spas en México
Rèmede Spa - The St. Regis Punta Mita Resort
Un santuario del bienestar que captura la belleza natural de Punta Mita y la mezcla con tratamientos y faciales únicos. Entre sus espacios al aire libre y sus interiores con un diseño increíble, Rèmede Spa es un lugar que te invita a relajarte y bajar el ritmo desde un inicio.
The Spa - Riviera Maya EDITION, Kanai
Este espacio, inspirado en los cenotes, es sin duda una experiencia fuera de este mundo. Arquitectura, naturaleza y diseño que juntos, crean un ambiente verdaderamente único.
Es de esos lugares que tienen cada detalle pensado, y tu paso por aquí asegura ser espectacular. Desde sus cabinas de masaje hasta su circuito de hidroterapia y el hammam turco, este spa te invita instantáneamente a la desconexión y el descanso profundo.
Tuvimos la oportunidad de conocer este increíble spa y no dudes cuando te decimos que está en nuestra lista de los más top a los que hemos ido.
NUUP Spa - Atelier Playa Mujeres
Reconocido a nivel internacional, NUUP Spa ha obtenido diferentes premios en los World Luxury Spa Awards. Este lugar nos presenta una mezcla de técnicas tradicionales con innovación, haciendo que tu experiencia de wellness sea elevada e incomparable. Si buscas sofisticación, este debe ser tu próximo destino.
Nima Urban Spa - Nima Local House Hotel, CDMX
Un refugio de calma en una ciudad tan movida, Nima Urban Spa mezcla la intimidad con el lujo, creando un lugar perfecto si buscas calma ante un ritmo tan acelerado como el de la CDMX. Ha sido reconocido como uno de los mejores de la ciudad y destaca por su enfoque a la personalización, donde cada tratamiento está pensado para ayudarte a conectar mente con cuerpo y conseguir la completa relajación.
One&Only Spa - Mandarina
Una experiencia que definitivamente conecta con la naturaleza. Se integra el paisaje en todo momento, ya que se trata de un espacio entre árboles y vegetación que te permite ser testigo del lujo de una manera diferente, presenciar la naturaleza de forma orgánica y encontrar armonía con el entorno.
También destaca por su enfoque de sostenibilidad y es reconocido internacionalmente por su propuesta única.
Un must en tu agenda
Después de leer esto, no hay pretextos, ya sabes a dónde ir si buscas un momento para desconectarte y relajarte en manos de los mejores.
La verdadera pregunta no es si necesitas un break, sino cuál de estos spas tan espectaculares vas a visitar primero. Estos lugares prometen consentirte como pocos y no por nada son tan reconocidos.