Julio García: el DJ favorito

Lo que empezó como un hobby, poco a poco fue tomando forma hasta convertirse en un proyecto de vida. "La primera vez que me avente a tocar fue en una fiesta de la hermana de un amigo cuando tenía 16 años", recuerda. Hoy, es el DJ más codiciado que no falta en las bodas más espectaculares, asi como en las fiestas de marcas como Montblanc, y que lo vuelan a eventos a Nueva York o Turquía para siempre poner el mejor ambiente.

Más que imponer un estilo, Julio busca mimetizarse con cada pareja o cliente.

"Me importa ponerme en sus zapatos y reflejar lo que ellos quieren expresar con su fiesta", explica. "Entender su energía, su entorno social, si son más extrovertidos o discretos, es clave para que la música sea parte de la experiencia". Esto lo ve como una gran responsabilidad. "Estoy en algunos de los dias más importantes de la vida de la gente, y eso me hace muy feliz", reflexiona.