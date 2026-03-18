Lo mejor de la tecnología corre contigo en el TCS London Marathon 2026

Ahí es donde Apple entra con intención clara. Su apuesta no es únicamente estar presente, sino integrarse a la experiencia del corredor desde adentro. A través de dispositivos como el Apple Watch y plataformas como Apple Fitness+, la marca lleva años construyendo un ecosistema que convierte métricas en motivación. Ritmo, frecuencia cardiaca, zonas de entrenamiento, recuperación, todo se traduce en decisiones más inteligentes para quien corre, ya sea su primer 5K o su quinto maratón.

A través de dispositivos como el Apple Watch y plataformas como Apple Fitness+, la Apple lleva años construyendo un ecosistema que convierte métricas en motivación. (Instagram @londonmarathon)

Lo interesante es cómo esta alianza habla de algo más grande, el cambio en la forma en que entendemos la salud. Ya no se trata solo de llegar a la meta, sino de entender el proceso. De escuchar al cuerpo, medir el progreso y, sobre todo, disfrutarlo. En palabras de Jay Blahnik, vicepresidente de tecnologías fitness de Apple, la tecnología hoy acompaña al corredor en cada paso, ayudándolo a mantenerse motivado y a comprender mejor su propio rendimiento. Y eso, en un mundo donde todos vamos tan rápido, se vuelve casi un lujo.