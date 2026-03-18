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Estilo de vida

Lo mejor de la tecnología corre contigo en el TCS London Marathon 2026

Apple se suma al TCS London Marathon 2026 como "official partner" y redefine la forma en que millones de runners entrenan, se motivan y entienden su cuerpo.
mié 18 marzo 2026 02:14 PM
TCS London Marathon 2025
Maratón de Londrés 2026. (Getty Images)

El maratón de Londres no necesita mucha presentación. Es uno de los eventos deportivos más icónicos del mundo, con una comunidad global que crece año con año. Para su edición 2026, que se correrá el 26 de abril, más de 1.13 millones de personas aplicaron para conseguir un lugar. Sí, leíste bien, más de un millón. Eso dice todo sobre el fenómeno que representa correr hoy en día, ya no es solo un deporte, es un estilo de vida.

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Ahí es donde Apple entra con intención clara. Su apuesta no es únicamente estar presente, sino integrarse a la experiencia del corredor desde adentro. A través de dispositivos como el Apple Watch y plataformas como Apple Fitness+, la marca lleva años construyendo un ecosistema que convierte métricas en motivación. Ritmo, frecuencia cardiaca, zonas de entrenamiento, recuperación, todo se traduce en decisiones más inteligentes para quien corre, ya sea su primer 5K o su quinto maratón.

London Marathon
A través de dispositivos como el Apple Watch y plataformas como Apple Fitness+, la Apple lleva años construyendo un ecosistema que convierte métricas en motivación. (Instagram @londonmarathon)

Lo interesante es cómo esta alianza habla de algo más grande, el cambio en la forma en que entendemos la salud. Ya no se trata solo de llegar a la meta, sino de entender el proceso. De escuchar al cuerpo, medir el progreso y, sobre todo, disfrutarlo. En palabras de Jay Blahnik, vicepresidente de tecnologías fitness de Apple, la tecnología hoy acompaña al corredor en cada paso, ayudándolo a mantenerse motivado y a comprender mejor su propio rendimiento. Y eso, en un mundo donde todos vamos tan rápido, se vuelve casi un lujo.

Running
Toma en cuenta que es importante empezar poco a poco y consultar con un profesional de la salud si tienes alguna condición médica preexistente o estás comenzando un programa de ejercicio intenso.
 (sportpoint/Getty Images)

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Por su parte, Hugh Brasher, CEO de London Marathon Events, lo resume con una idea simple que es inspirar a personas de todas las edades y niveles a moverse más. Porque al final, no importa si corres para romper récords o simplemente para despejar la mente; lo importante es empezar.

Woman using smart watch and smart phone, Apple watch
Ritmo, frecuencia cardiaca, zonas de entrenamiento, recuperación, todo se traduce en decisiones más inteligentes para quien corre, ya sea su primer 5K o su quinto maratón. (raditya/Getty Images)

Esta colaboración eleva el running. Lo hace más consciente, más conectado y, más humano. Porque aunque la tecnología esté en tu muñeca, el verdadero motor sigue siendo el mismo que son las ganas de avanzar.

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