El maratón de Londres no necesita mucha presentación. Es uno de los eventos deportivos más icónicos del mundo, con una comunidad global que crece año con año. Para su edición 2026, que se correrá el 26 de abril, más de 1.13 millones de personas aplicaron para conseguir un lugar. Sí, leíste bien, más de un millón. Eso dice todo sobre el fenómeno que representa correr hoy en día, ya no es solo un deporte, es un estilo de vida.
Lo mejor de la tecnología corre contigo en el TCS London Marathon 2026
Ahí es donde Apple entra con intención clara. Su apuesta no es únicamente estar presente, sino integrarse a la experiencia del corredor desde adentro. A través de dispositivos como el Apple Watch y plataformas como Apple Fitness+, la marca lleva años construyendo un ecosistema que convierte métricas en motivación. Ritmo, frecuencia cardiaca, zonas de entrenamiento, recuperación, todo se traduce en decisiones más inteligentes para quien corre, ya sea su primer 5K o su quinto maratón.
Lo interesante es cómo esta alianza habla de algo más grande, el cambio en la forma en que entendemos la salud. Ya no se trata solo de llegar a la meta, sino de entender el proceso. De escuchar al cuerpo, medir el progreso y, sobre todo, disfrutarlo. En palabras de Jay Blahnik, vicepresidente de tecnologías fitness de Apple, la tecnología hoy acompaña al corredor en cada paso, ayudándolo a mantenerse motivado y a comprender mejor su propio rendimiento. Y eso, en un mundo donde todos vamos tan rápido, se vuelve casi un lujo.
Por su parte, Hugh Brasher, CEO de London Marathon Events, lo resume con una idea simple que es inspirar a personas de todas las edades y niveles a moverse más. Porque al final, no importa si corres para romper récords o simplemente para despejar la mente; lo importante es empezar.
Esta colaboración eleva el running. Lo hace más consciente, más conectado y, más humano. Porque aunque la tecnología esté en tu muñeca, el verdadero motor sigue siendo el mismo que son las ganas de avanzar.