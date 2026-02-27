Todo lo que tienes que saber sobre el bone broth

¿Cómo prepararlo en casa o donde comprarlo?

Prepararlo en casa requiere mucho tiempo, aquí te dejamos la receta (es muy fácil prepararlo):

Coloca huesos (de pollo o de res) en agua con un poco de vinagre de manzana y verduras, se deja cocinar a fuego bajo entre 12 y 24 horas. Después se cuela y se conserva en el refrigerador.

Si no tienes mucho tiempo para hacerlo, también lo puedes comprar ya hecho. Además de encontrarlo en el súper o en tiendas de productos saludables como City Market o tiendas orgánicas especializadas como The Green Corner y Mr Tofu. Lo venden en versión líquida o en polvo para mezclar con agua caliente. Es práctico y te ahorra todo el proceso, solo fijate en los ingredientes y que no tenga demasiado sodio.

¿Por qué es tendencia wellness?

Va muy de la mano con como hoy en día vemos la salud. Nos interesa más saber qué estamos consumiendo, cómo ayuda y qué tan natural es. El bone broth entra perfecto en la conversación. No es algo nuevo ni raro, es un caldo de huesos de toda la vida, solo ahora se habla más de sus beneficios y de sus beneficios a la digestión, la piel y las articulaciones. Se volvió viral en redes y en el mundo healthy, pero en realidad es una receta tradicional que simplemente regresó a estar en el radar.