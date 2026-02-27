Todo lo que tienes que saber sobre el bone broth

Aunque hoy lo veamos en redes sociales o en la sección healthy del super, el bone broth no es algo nuevo sino es un caldo tradicional que se ha preparado por décadas, solo que ahora se presenta más como una opción que funciona dentro de un estilo de vida saludable. La pregunta es ¿realmente aporta algo diferente o solo cambia la forma en la que lo comunicamos?
El bone broth se elabora al cocinar huesos durante más de 20 horas, lo que lo hace rico en colágeno,aminoácidos y minerales.
¿Qué beneficios tiene?
Entre los beneficios más destacados están:
Aporte de colágeno, relacionado con articulaciones y de la piel.
Presencia de gelatina y glutamina, que pueden apoyar a la salud digestiva.
Minerales como calcio y magnesio, sumamente importantes para huesos y funciones metabólicas.
Es una fuente ligera de proteína, muy fácil de digerir.
No cambia una dieta balanceada, pero si puede complementar una alimentación saludable.
¿Es mejor tomarlo en ayunas?
No existe evidencia que indique que deba tomarse únicamente en ayunas. Algunas personas prefieren hacerlo por la mañana porque es fácil de digerir, también puede consumirse como snack o utilizarse como base para otras recetas.
¿Cómo prepararlo en casa o donde comprarlo?
Prepararlo en casa requiere mucho tiempo, aquí te dejamos la receta (es muy fácil prepararlo):
Coloca huesos (de pollo o de res) en agua con un poco de vinagre de manzana y verduras, se deja cocinar a fuego bajo entre 12 y 24 horas. Después se cuela y se conserva en el refrigerador.
Si no tienes mucho tiempo para hacerlo, también lo puedes comprar ya hecho. Además de encontrarlo en el súper o en tiendas de productos saludables como City Market o tiendas orgánicas especializadas como The Green Corner y Mr Tofu. Lo venden en versión líquida o en polvo para mezclar con agua caliente. Es práctico y te ahorra todo el proceso, solo fijate en los ingredientes y que no tenga demasiado sodio.
¿Por qué es tendencia wellness?
Va muy de la mano con como hoy en día vemos la salud. Nos interesa más saber qué estamos consumiendo, cómo ayuda y qué tan natural es. El bone broth entra perfecto en la conversación. No es algo nuevo ni raro, es un caldo de huesos de toda la vida, solo ahora se habla más de sus beneficios y de sus beneficios a la digestión, la piel y las articulaciones. Se volvió viral en redes y en el mundo healthy, pero en realidad es una receta tradicional que simplemente regresó a estar en el radar.