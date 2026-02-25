El drink oficial del Abierto Mexicano de Tenis: Ace Paloma de Maestro Dobel

Este drink ha cruzado fronteras, pues ya estaba disponible en las barras del US Open en Nueva York. Ahora nosotros los mexicanos tenemos el privilegio de recibirlo en Los Cabos y en Acapulco; en el AMT puedes pedirlo en las distintas barras del complejo Arena GNP Seguros, así como en el hospitality de Dobel.

“Es nuestro coctel insignia creado hace tres años para el US Open, de los más pedidos ya que es muy refrescante. Se presta para las zonas de playa porque el sabor cítrico logra elevar la expresión de lo que es un Dobel Diamante y por eso tenía que llegar a los torneos mexicanos”, nos cuenta Patricio Garay, PR de Cuervo.

Maestro Dobel regresa a Acapulco con el pie derecho, pues no llegó con las manos vacías, sino con Ace Paloma, el nuevo coctel oficial del Abierto Mexicano de Tenis. (Cortesía)

Así que ya sabes, si estás en el AMT probar el Ace Paloma es un must. Este drink acompaña las jornadas largas de los partidos y el calor constante de Acapulco. Se vuelve el complemento perfecto de una experiencia tan increíble como la que es la temporada del Abierto.