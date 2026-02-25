Estar en el Abierto Mexicano de Tenis implica pasar horas en el Estadio GNP, moverte entre partidos y aguantar el calor de Acapulco. Y esto lo entiende perfecto Maestro Dobel, por eso llega con el Ace Paloma, un drink refrescante y perfecto para acompañarte durante tu experiencia dentro o fuera de las gradas.
El drink oficial del Abierto Mexicano de Tenis: Ace Paloma de Maestro Dobel
¿Qué es el Ace Paloma de Maestro Dobel?
La receta del drink Ace Paloma es muy fácil: Lleva 2 oz de Dobel Diamante, 4oz de refresco de toronja, un splash de limón y una rodaja de toronja. Es una bebida ligera, cítrica y deliciosa, justo lo que se necesita para un torneo del deporte blanco en la playa.
En la presentación hay ciertos detalles que lo conectan con el tenis, como el vaso con diseño inspirado en las raquetas y el mezclador en forma de pelota. El escarchado con carbón genera un contraste que lo convierte en un vaso llamativo. El sabor puede tener un toque mineral si así lo pides.
Este drink ha cruzado fronteras, pues ya estaba disponible en las barras del US Open en Nueva York. Ahora nosotros los mexicanos tenemos el privilegio de recibirlo en Los Cabos y en Acapulco; en el AMT puedes pedirlo en las distintas barras del complejo Arena GNP Seguros, así como en el hospitality de Dobel.
“Es nuestro coctel insignia creado hace tres años para el US Open, de los más pedidos ya que es muy refrescante. Se presta para las zonas de playa porque el sabor cítrico logra elevar la expresión de lo que es un Dobel Diamante y por eso tenía que llegar a los torneos mexicanos”, nos cuenta Patricio Garay, PR de Cuervo.
Así que ya sabes, si estás en el AMT probar el Ace Paloma es un must. Este drink acompaña las jornadas largas de los partidos y el calor constante de Acapulco. Se vuelve el complemento perfecto de una experiencia tan increíble como la que es la temporada del Abierto.