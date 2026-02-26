30 años después, la frase que definió el estilo sigue presente

Son pocas las frases que sobreviven a las temporadas, a las tendencias y a los cambios generacionales. “Soy Totalmente Palacio” es el ejemplo de una frase que ha sabido trascender en el tiempo. Y 30 años después de haber sido acuñada, volvió a la escena en una noche que combinó producción de alto nivel con un sentimiento de reconocimiento.

La cita se dio en un espacio transformado para convertirse en un recorrido sensorial. Desde el registro, los asistentes se encontraban con un adelanto del verano: una mini cancha de fútbol con pasto sintético invitaba a la primera fotografía de la noche. No era casualidad. La campaña también dialoga con el fenómeno cultural y deportivo que marcará los próximos meses.

Publicidad

La noche estuvo acompañada de regalos y sorpresas para celebrar la nueva campaña "Soy Totalmente Palacio". (Daniel Escutia)

Rafael Arroyo, Director de Marketing de El Palacio de Hierro, abrió la noche con una frase que resumió el espíritu del aniversario: “Tres décadas conectando desde lo más esencial. Desde lo que nos mueve, nos inspira y nos define. Porque el estilo no se ve, se siente”. Con esta definición marcó el tono de una campaña que no busca reinterpretar un lema, sino reafirmarlo.

Más tarde, Andrés Terán, CEO de Terán TBWA, habló sobre el regreso al origen y la decisión de volver a la raíz de una idea que ha acompañado a distintas generaciones. Fue Sofía Félix, Directora de Marca de El Palacio de Hierro, quien retomó la idea central de la noche: “El estilo no se ve, se siente”.

Sofía Félix, Directora de Marca Palacio, fue quien presentó y explicó la nueva campaña de El Palacio de Hierro. (Daniel Escutia)

La nueva propuesta visual —filmada en la Ciudad de México y producida durante dos días con un equipo de más de 150 personas— presenta escenas espontáneas y una mirada editorial honesta. Dirigida por Sebastián Caporelli y Alba Ricart y fotografiada por David Roemer, la campaña apuesta por gestos reales y momentos espontáneos.

Tras la presentación, las puertas se abrieron hacia una escenografía que replicaba algunos de los universos de la campaña. Una pequeña tienda Palacio ofrecía palomitas y galletas; una cafetería que servía cafés e infusiones perfectas para amenizar la noche.

Un puesto de periódicos colocado al fondo y como un gran spot para fotografiar, reimaginaba la ciudad bajo el estándar de El Palacio de Hierro. Incluso hubo un cuarto de tarot que se convirtió en uno de los espacios más concurridos de la noche.

Uno de los spots favoritos de la noche fue la escenografía de este puesto de revistas y periódicos en donde todos los asistentes se detuvieron a tomarse fotos. (Daniel Escutia)

La experiencia estaba pensada para pasar la noche sin prisa y en compañía de amigos. Música en vivo acompañaba el tránsito de esta pequeña ciudad que se había instalado, mientras invitados como Pili Pascual, Diego Klein, Jessica Fernández, Sofía Garza, Vivi Muñoz, Paco García, Pascal Nadaud y Pei Garza capturaban momentos frente a los sets diseñados para ser fotografiados.

Una noche inolvidable para todos los asistentes, así fue la presentación de la nueva campaña "Soy Totalmente Palacio". (Daniel Escutia)

Más que presentar una campaña, la noche celebró la continuidad de una frase que treinta años después sigue siendo vigente no por la nostalgia, sino por el reconocimiento. Una expresión que no necesita explicaciones, basta con sentirla.