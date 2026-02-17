Erewhon, el templo de los smoothies, la comida orgánica y saludable y las fresas de 19 dólares, se unió con Ject, una cadena de spas médicos, para ofrecer tratamientos como bótox, levantamientos de cejas y lip fillers… adentro del súper.
Ahora puedes ponerte bótox mientras esperas tu smoothie en Erewhon en Los Ángeles
Tu smoothie con bótox
Sí, leíste bien. “Your Erewhon Smoothie Can Now Come With a Side of Botox” no es una broma, es el concepto de esta colaboración que durará un año.
A partir de ahora habrá pop-ups trimestrales en las diez sucursales de la tienda en Los Ángeles, donde mientras esperas tu Strawberry Glaze Skin Smoothie de 21 dólares, puedes agendar una exfoliación rápida o incluso inyectarte bótox.
Hacer el súper y salir con labios recién perfilados ya es parte del mismo plan.
La noticia fue retomada por Allure, que además viene investigando el boom de los spas médicos en Estados Unidos.
Según datos citados por la revista, en 2024 había casi tantos medical spas en el país como sucursales de McDonald's.
El dato no es menor, habla de cómo los tratamientos estéticos mínimamente invasivos dejaron de ser un lujo discreto para convertirse en parte del lifestyle mainstream.
Tratamientos de spa mientras haces el súper
Pero no todo es glow y marketing, pues todavía existen fallas regulatorias en este sector en Estados Unidos.
El crecimiento ha sido tan rápido que la supervisión no va al mismo ritmo. Y ahí es donde la conversación se pone interesante ¿qué tan normal debería ser aplicarte bótox entre filas y pasillos de un supermercado?
La alianza entre Erewhon y Ject es, en el fondo, el retrato perfecto de nuestra era. Comer orgánico, optimizar el cuerpo, verse fresco, verse joven, todo en el mismo carrito de compras.
Es wellness, pero también es branding de alto nivel. Es estética convertida en experiencia de retail.
Si ya normalizamos el café con colágeno y el matcha con adaptógenos, ¿el siguiente paso lógico era el bótox en el súper gourmet? En Los Ángeles, al parecer, la respuesta es sí. Y el glow viene con ticket de caja.