Año Nuevo Chino 2026: qué hacer y qué no hacer para atraer buena suerte

Lo que se recomienda hacer en el Año Nuevo Chino

Primero lo básico, el Año Nuevo Chino se basa en el calendario lunar, por esta razón no cae el 1 de enero. La fecha cambia cada año y marca el inicio de un nuevo signo del zodiaco chino dentro de un ciclo de doce animales, tradición que se mantiene desde hace más de dos mil años.

Ahora sí, lo que sí tienes que hacer. Limpia tu casa , la idea es “barrer” la mala suerte acumulada y abrirle espacio a lo nuevo. Eso sí, hazlo hoy en el día oficial, porque después está prohibido. También es buena idea usar algo rojo. El rojo simboliza prosperidad, felicidad y protección contra la mala suerte, una creencia ligada a la leyenda del monstruo Nian, que según la tradición le daba miedo el color rojo y los ruidos fuertes. Por eso también los fuegos artificiales son parte esencial de la celebración.

Otro must es reunirte con tu familia. La cena de Año Nuevo es el momento más importante de la celebración. Se sirven platillos con significados específicos, el pescado representa abundancia, los dumplings simbolizan riqueza y los fideos largos se asocian con longevidad.

No es casualidad, cada alimento tiene intención. La práctica de regalar sobres rojos con dinero, conocidos como “hongbao”, también es clave, especialmente para niños y jóvenes.