Millones de personas alrededor del mundo se preparan para recibir un nuevo ciclo con rituales que, más allá de la tradición, están cargados de simbolismo. Si quieres empezar el año con la mejor vibe y sin espantar la fortuna, aquí te contamos qué hacer y qué evitar.
Año Nuevo Chino 2026: qué hacer y qué no hacer para atraer buena suerte
Lo que se recomienda hacer en el Año Nuevo Chino
Primero lo básico, el Año Nuevo Chino se basa en el calendario lunar, por esta razón no cae el 1 de enero. La fecha cambia cada año y marca el inicio de un nuevo signo del zodiaco chino dentro de un ciclo de doce animales, tradición que se mantiene desde hace más de dos mil años.
Ahora sí, lo que sí tienes que hacer. Limpia tu casa , la idea es “barrer” la mala suerte acumulada y abrirle espacio a lo nuevo. Eso sí, hazlo hoy en el día oficial, porque después está prohibido. También es buena idea usar algo rojo. El rojo simboliza prosperidad, felicidad y protección contra la mala suerte, una creencia ligada a la leyenda del monstruo Nian, que según la tradición le daba miedo el color rojo y los ruidos fuertes. Por eso también los fuegos artificiales son parte esencial de la celebración.
Otro must es reunirte con tu familia. La cena de Año Nuevo es el momento más importante de la celebración. Se sirven platillos con significados específicos, el pescado representa abundancia, los dumplings simbolizan riqueza y los fideos largos se asocian con longevidad.
No es casualidad, cada alimento tiene intención. La práctica de regalar sobres rojos con dinero, conocidos como “hongbao”, también es clave, especialmente para niños y jóvenes.
Lo que NO se recomienda hacer en el Año Nuevo Chino
Ahora, lo que definitivamente NO debes hacer. No limpies ni barras después del primer día del año. Se cree que podrías estar “barriendo” la buena suerte recién llegada. Tampoco es buen momento para discutir o llorar, empezar el año con conflictos se considera un mal pronóstico. Evita romper platos o espejos y, si pasa por accidente, hay frases tradicionales que se dicen para neutralizar la mala energía. Otro fun fact, cortarte el pelo en estos días no es recomendable, ya que en algunas regiones se cree que simboliza cortar la prosperidad.
Y algo importante, no pidas dinero prestado ni prestes dinero durante los primeros días del año. La lógica es simple, nadie quiere empezar el ciclo con deudas.
Más allá de las supersticiones, el Año Nuevo Chino es un recordatorio poderoso sobre la importancia de cerrar ciclos, honrar la familia y empezar con intención. No necesitas seguir cada tradición al pie de la letra, pero sí puedes adoptar el espíritu, limpiar lo que ya no suma, vestirte de energía positiva y arrancar el año con propósito.
Porque si algo nos enseñan estas celebraciones milenarias es que el inicio importa. Y mucho.