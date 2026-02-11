¿Estás buscando plan para este 14 de febrero? Esta es la ruta gastronómica perfecta para sorprender a tu date

La hora de la comida

Para la comida, es momento de algo que sorprenda. Em tiene esa vibra contemporánea, con platillos que con solo verlos sabes que el sabor va a estar espectacular, es un spot medio elegante y pequeño. Si tu plan es algo más divertido y casual, Chalino Chino es tu opción ideal, son los nuevos mariscos en la CDMX estilo sinaloa con toques orientales.

El postre es un no negociable. Myka Greek es ideal si quieres algo dulce pero fresco, con ese toque ligero que no te deja en food coma. Doukie Cookies es para los que aman el sabor a galleta recién horneada. Y sí, el postre importa, estudios publicados en Appetite Journal han demostrado que compartir algo dulce puede aumentar la sensación de conexión social. Básicamente, la ciencia respalda tu antojo.

La cena con drinks, el momento más esperado del día

Cuando cae la noche, llega la parte más romántica del plan. Taverna es perfecta si buscas una cena íntima, con buena copa de vino y conversación que fluye. Aquí puedes encontrar hummus con Lafa y verduras crujientes, tostadas de Kampachi (platillo estrella del lugar), carpaccio de betabel o un arroz caldoso de diez. Ismo, en cambio, es ideal si prefieres cerrar el día con algo más moderno y memorable, puedes compartir un fondue, una milanesa o una pasta y el fondue de dulce de leche es un must para pedir de postre. Acuérdate de pedir el drink que más se te antoje para acompañar y elevar la experiencia de la cena.

La clave no es solo el lugar, sino la intención. Este 14 de febrero no se trata de impresionar, sino de disfrutar. Puedes hacerlo en pareja, con amigas o con familia. Porque al final, el mejor plan es el que te hace sentir bien desde el primer café hasta la última copa.

Así que sí, ya tienes agenda. Ahora solo falta elegir outfit y confirmar reservas.

