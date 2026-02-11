Publicidad

Estilo de vida

¿Estás buscando plan para este 14 de febrero? Esta es la ruta gastronómica perfecta para sorprender a tu date

San Valentín ya no es solo una cena con velas o regalar un ramo de rosas. Este 14 de febrero se vive todo el día, desde el primer café hasta el último drink
mié 11 febrero 2026 03:04 PM
Ismo
Ismo es ideal si prefieres cerrar el día con algo más moderno y memorable, puedes compartir un fondue, una milanesa o una pasta y el fondue de dulce de leche es un must para pedir de postre. (Instagram @ismo_____)

Según la National Retail Federation en Estados Unidos, esta fecha es una de las más importantes para restaurantes y experiencias gastronómicas, y cada año más personas celebran con amigos o familia. En México, la CANIRAC también ha reportado que el Día del Amor y la Amistad es una de las fechas con mayor movimiento en restaurantes, solo por debajo de fechas como el 10 de mayo, así que reserva tu plan desde ya.

Si este año quieres hacerlo diferente y que dure todo el día, aquí te dejamos un itinerario completo para que tengas el sábado perfecto ya sea con amigos o con esa persona especial, sin estrés y con lugares trendy.

Break the fast

Empieza con brunch porque nadie debería celebrar el amor en ayunas. Mendl es ese spot perfecto si existe el antojo a bagels, son los mejores de la ciudad y cuentan con pan artesanal y un ambiente que te invita a quedarte horas. Si prefieres más variedad de platillos, Cuina tiene ese mood relajado y creativo, aquí puedes encontrar desde tamales y enchiladas hasta toasts y pancakes. El brunch es el plan ideal para arrancar el día con el pie derecho.

Mendl
En Mendl puedes encontrar los mejores bagels de la Ciudad de México. (Instagram @mendlmx)

La mañana sigue con un buen coffee break

Porque una buena date siempre necesita una pausa estratégica. Café Trucha es ideal si te gusta el café y pasteles, además puedes pedir juegos de mesa y hacer el tiempo aquí más entretenido. Tormenta Café, por su parte, es perfecto para una plática larga con café de Veracruz en mano.

Café Trucha
Café Trucha es ideal si te gusta el café y pasteles, además puedes pedir juegos de mesa y hacer el tiempo aquí más entretenido. (Instagram @cafetrucha)

La hora de la comida

Para la comida, es momento de algo que sorprenda. Em tiene esa vibra contemporánea, con platillos que con solo verlos sabes que el sabor va a estar espectacular, es un spot medio elegante y pequeño. Si tu plan es algo más divertido y casual, Chalino Chino es tu opción ideal, son los nuevos mariscos en la CDMX estilo sinaloa con toques orientales.

Restaurante Em
Em tiene esa vibra contemporánea, con platillos que con solo verlos sabes que el sabor va a estar espectacular, es un spot medio elegante y pequeño. (Instagram @em.rest)

El postre es un no negociable. Myka Greek es ideal si quieres algo dulce pero fresco, con ese toque ligero que no te deja en food coma. Doukie Cookies es para los que aman el sabor a galleta recién horneada. Y sí, el postre importa, estudios publicados en Appetite Journal han demostrado que compartir algo dulce puede aumentar la sensación de conexión social. Básicamente, la ciencia respalda tu antojo.

La cena con drinks, el momento más esperado del día

Cuando cae la noche, llega la parte más romántica del plan. Taverna es perfecta si buscas una cena íntima, con buena copa de vino y conversación que fluye. Aquí puedes encontrar hummus con Lafa y verduras crujientes, tostadas de Kampachi (platillo estrella del lugar), carpaccio de betabel o un arroz caldoso de diez. Ismo, en cambio, es ideal si prefieres cerrar el día con algo más moderno y memorable, puedes compartir un fondue, una milanesa o una pasta y el fondue de dulce de leche es un must para pedir de postre. Acuérdate de pedir el drink que más se te antoje para acompañar y elevar la experiencia de la cena.

Taverna
Cuando cae la noche, llega la parte más romántica del plan. Taverna es perfecta si buscas una cena íntima, con buena copa de vino y conversación que fluye. (Instagram @tavernaenprim)

La clave no es solo el lugar, sino la intención. Este 14 de febrero no se trata de impresionar, sino de disfrutar. Puedes hacerlo en pareja, con amigas o con familia. Porque al final, el mejor plan es el que te hace sentir bien desde el primer café hasta la última copa.

Taverna
La clave no es solo el lugar, sino la intención. Este 14 de febrero no se trata de impresionar, sino de disfrutar. (Instagram @tavernaenprim)

Así que sí, ya tienes agenda. Ahora solo falta elegir outfit y confirmar reservas.

