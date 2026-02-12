¿Audífonos con charms? Sí: Huawei y Plata Villa llevan la tecnología y el diseño a otro nivel

¿Utilizas audífonos para todo? Esta es la colaboración que tienes que tener en el radar. El concepto de Plata Villa surge a partir de la idea de que lo que escuchamos influye en cómo nos sentimos, y no hay detalle más cute para expresar esto que en unos audífonos.
Esta ya es una de nuestras collabs favoritas. A continuación te explicamos por qué.
Los HUAWEI FreeClip 2
Los HUAWEI FreeClip 2 ya son unos audífonos demasiado cool por sí solos, son inalámbricos y de estilo open ear (si, puede parecer que tienes unos ear cuffs), sin duda todo amante de la tecnología los debe tener.
¿Lo más pro? Tiene control de gestos y movimiento, puedes hacer funciones como aceptar o rechazar llamadas con solo mover tu cabeza, y de usarlos todo el día ni te preocupes, tiene una batería que dura hasta treinta y ocho horas.
La colaboración que es la cereza del pastel
Para darle un punch a los Freeclip 2, Plata Villa creó una serie de charms: unas alas que representan dirección y cuidado, un corazón que apapacha la emoción y la intención con la que escuchamos, y alas de mariposa que promueven cambio, ligereza y evolución. Cada diseño funciona como una metáfora de la forma en la que el sonido acompaña, protege y transforma nuestro día a día.
María José Villa, la fundadora de Plata Villa, tenía clara la idea desde el principio que esta colaboración no se sintiera forzada, sino como algo que hiciera sentido. El diseño incluye de forma natural a los audífonos y que todo se sienta coherente. Al fin y al cabo más que enseñar un producto llamativo, la joyería demuestra que la innovación y diseño pueden convivir en la misma habitación y que los usuarios que los usamos en la vida cotidiana pueda reflejarse en nuestra personalidad.