San Valentín también es para disfrutarse con amigas y uno de los mejores planes para este día es ver películas y comer palomitas. Sea cual sea tu estado de ánimo, te aseguramos que cualquier película de esta lista te hará pasar un muy buen rato. ¡Toma nota!
Plan con amigas en San Valentín: 10 películas para disfrutar juntas
13 Going On 30 (2004)
Jenna es una niña de 13 años que siempre ha deseado tener 30 y ser adulta, ya que tiene muchas inseguridades y le cuesta trabajo encajar. El día de su cumpleaños, después de que sus amigos le jugaran una broma pesada y la dejaran sola, pide un deseo, tener 30. Al día siguiente, cuando despierta, descubre que su deseo se cumplió: ahora tiene 30 y es una mujer exitosa con la vida que siempre soñó, pero al paso de los días comienza a descubrir que esa vida ‘’perfecta’’ no es tan perfecta como parece.
Disponible en HBO Max
10 Things I Hate About You (1999)
Kat Stratford es una adolescente muy inteligente, sarcástica y con un carácter fuerte que no está interesada en salir con chicos. Su hermana menor, Bianca, es todo lo contrario: es muy popular y muchos chicos mueren por salir con ella, pero tiene un gran problema: su padre no le dará permiso de tener una cita hasta que Kat también tenga una. Un chico popular de la escuela soborna a Patrick, el rebelde de la escuela, para que intente conquistar a Kat y así él pueda salir con Bianca. Lo que comienza como un trato por dinero se convierte en un romance, donde ambos descubren que son mucho más parecidos de lo que pensaban.
Disponible en Disney +
Anyone But You (2023)
Bea y Ben son dos jóvenes que después de tener una cita, terminan odiándose por un malentendido. Tiempo después, el destino los reúne en una boda en Australia, donde van a tener que convivir durante varios días. Para evitar que sus familias los presionen y poner celosos a sus exnovios, deciden fingir que son la pareja ideal hasta que se dan cuenta de que la atracción entre ellos nunca desapareció.
Disponible en Prime Video
Holidate (2020)
Sloane y Jackson son dos solteros que odian las festividades, ya que sus familias siempre los juzgan o les presentan citas que terminan siendo un tremendo desastre. Un día al conocerse en una tienda, deciden hacer un pacto: ser el plus-one del otro durante los días festivos del año que tienen que pasar con sus familias, sin compromisos ni sentimientos de por medio. Mientras pasan de una festividad a otra celebrando juntos y conviviendo, descubren que compartir su odio por las festividades los ha unido más de lo que esperaban.
Disponible en Netflix
The Proposal (2009)
Margaret, una editora de libros, se entera de que está a punto de ser deportada a Canadá por problemas con su visa. Para evitarlo y no perder su trabajo, obliga a Andrew, su asistente, a fingir que están comprometidos. Él acepta con la condición de viajar a Alaska para presentarla con su familia. Lo que empieza como un plan para salvar su carrera termina convirtiéndose en algo mucho más profundo y real de lo que imaginaban.
Disponible en Disney +
Love Rosie (2014)
Rosie y Alex son mejores amigos desde niños y aunque todos piensan que deberían de estar juntos, ninguno de los dos se atreve a dar el siguiente paso. Después de un giro inesperado en la vida de Rosie, los planes que tenían para irse a estudiar juntos a la universidad se desvanecen, por lo que ella se queda en su ciudad, mientras que Alex se muda a otro país. Después de muchos años, entre relaciones fallidas, hijos y distancia, la vida los vuelve a cruzar en momentos inesperados, dándoles siempre una nueva oportunidad para aceptar sus sentimientos hacia el otro.
Disponible en Prime Video
Bride Wars (2009)
Liv y Emma siempre han sido mejores amigas y ambas comparten el mismo sueño desde que eran pequeñas: encontrar al hombre perfecto y casarse en el Hotel Plaza. Cuando a las dos les proponen matrimonio, van con la mejor wedding planner de Nueva York para apartar fechas diferentes para sus bodas en el Plaza, pero una confusión por parte de la planeadora hace que las fechas terminen coincidiendo.
Cuando se dan cuenta de que ninguna está dispuesta a ceder su lugar, ya que no quedaban más fechas disponibles, su amistad se convierte en una guerra donde comienzan a hacer hasta lo imposible por arruinar la boda de la otra.
Disponible en Disney +
How To Lose A Guy In 10 Days (2003)
Andie Hudson trabaja como escritora en una revista famosa y para que su jefa la deje escribir sobre temas más interesantes, le propone escribir un artículo sobre todos los errores que cometen las mujeres al salir con un hombre, por lo que decide poner a prueba estos errores con Ben, un publicista que por su lado, apostó que podía hacer que cualquier mujer se enamore de él.
Mientras Andie se porta como la novia más intensa y rara del mundo para lograr que su artículo sea todo un éxito, Ben aguanta todas sus locuras con tal de ganar, sin imaginar que los dos terminarán sintiendo algo de verdad.
Disponible en Prime Video
Mean Girls (2004)
Cady es una adolescente que después de vivir toda su vida en África, se muda a Chicago y entra por primera vez a una escuela pública, donde las chicas más populares la invitan a formar parte de su grupo “Las plásticas”.
Cady acepta entrar para vengarse de ellas por todo lo que les hicieron a sus nuevos amigos, pero al paso del tiempo se comienza a dar cuenta de que se está dejando llevar por la popularidad, lo que la aleja de sus amigos y la lleva a terminar envuelta en chismes y controversias, convirtiéndose poco a poco en una de esas personas que tanto juró destruir.
Disponible en Paramount+
People We Meet On Vacation (2026)
Poppy y Alex son mejores amigos, pero son polos opuestos: Poppy es extrovertida y ama viajar y Alex es un chico reservado que prefiere estar en su casa. Cuando se mudaron a ciudades diferentes, hicieron una promesa para mantener la amistad: hacer un viaje cada verano.
Durante diez años cumplieron su palabra, hasta que en el último verano tuvieron un malentendido que lo arruinó todo y dejaron de hablarse. 2 años después, en un intento por recuperar su amistad, Poppy convence a Alex de hacer un último viaje juntos, donde descubrirán que entre ellos siempre existió algo más que una amistad.
Disponible en Netflix