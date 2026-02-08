Plan con amigas en San Valentín: 10 películas para disfrutar juntas

10 películas para ver en San Valentín con tus amigas

13 Going On 30 (2004)

13 going on 30 (2004)

Jenna es una niña de 13 años que siempre ha deseado tener 30 y ser adulta, ya que tiene muchas inseguridades y le cuesta trabajo encajar. El día de su cumpleaños, después de que sus amigos le jugaran una broma pesada y la dejaran sola, pide un deseo, tener 30. Al día siguiente, cuando despierta, descubre que su deseo se cumplió: ahora tiene 30 y es una mujer exitosa con la vida que siempre soñó, pero al paso de los días comienza a descubrir que esa vida ‘’perfecta’’ no es tan perfecta como parece.

Disponible en HBO Max

10 Things I Hate About You (1999)

10 Things I Hate About You (1999)

Kat Stratford es una adolescente muy inteligente, sarcástica y con un carácter fuerte que no está interesada en salir con chicos. Su hermana menor, Bianca, es todo lo contrario: es muy popular y muchos chicos mueren por salir con ella, pero tiene un gran problema: su padre no le dará permiso de tener una cita hasta que Kat también tenga una. Un chico popular de la escuela soborna a Patrick, el rebelde de la escuela, para que intente conquistar a Kat y así él pueda salir con Bianca. Lo que comienza como un trato por dinero se convierte en un romance, donde ambos descubren que son mucho más parecidos de lo que pensaban.

Disponible en Disney +

Anyone But You (2023)

Anyone But You (2023)

Bea y Ben son dos jóvenes que después de tener una cita, terminan odiándose por un malentendido. Tiempo después, el destino los reúne en una boda en Australia, donde van a tener que convivir durante varios días. Para evitar que sus familias los presionen y poner celosos a sus exnovios, deciden fingir que son la pareja ideal hasta que se dan cuenta de que la atracción entre ellos nunca desapareció.

Disponible en Prime Video

Holidate (2020)

Holidate (2020)

Sloane y Jackson son dos solteros que odian las festividades, ya que sus familias siempre los juzgan o les presentan citas que terminan siendo un tremendo desastre. Un día al conocerse en una tienda, deciden hacer un pacto: ser el plus-one del otro durante los días festivos del año que tienen que pasar con sus familias, sin compromisos ni sentimientos de por medio. Mientras pasan de una festividad a otra celebrando juntos y conviviendo, descubren que compartir su odio por las festividades los ha unido más de lo que esperaban.

Disponible en Netflix

The Proposal (2009)

The Proposal (2009)

Margaret, una editora de libros, se entera de que está a punto de ser deportada a Canadá por problemas con su visa. Para evitarlo y no perder su trabajo, obliga a Andrew, su asistente, a fingir que están comprometidos. Él acepta con la condición de viajar a Alaska para presentarla con su familia. Lo que empieza como un plan para salvar su carrera termina convirtiéndose en algo mucho más profundo y real de lo que imaginaban.

Disponible en Disney +