Directo de Nueva York a CDMX: Chobani Café abre por tiempo limitado

Chobani Café abre sus puertas en CDMX por tiempo limitado

En esta edición en la CDMX, el espacio se instala en una casa colonial de la Roma, manteniendo un diseño original, con plantas, distintos cuartos y áreas pensadas para que te quedes un rato. Si tienes ganas de ir se llevará a cabo del viernes 30 de enero al domingo 15 de marzo de 7:00 a 19:00 hrs, en Zacatecas 207, Roma Norte.

Aquí el café y el yogurt griego van de la mano, en donde te pueden pedir desde un café clásico y bebidas frías, hasta smoothies, ensaladas y sándwiches donde el yogurt es parte central de varias recetas.

No es un menú muy grande, pero sí lo suficiente para desayunar, comer algo ligero o sentarte a trabajar con un café. Hay bowls de yogurt con fruta y toppings, smoothies, café, matcha y bebidas frías,también cuenta con opciones saladas como toast de aguacate, sándwiches, wraps y snacks. Todo es práctico, saludable y perfecto para ir con amigos, hacer una pausa o pasar la tarde sin complicarte.

Fitness + merch, la experiencia completa

Por si fuera poco, se unieron dos de nuestras marcas favoritas: Chobani café y Commando, el estudio de entrenamiento que ya es referente en la ciudad por sus clases de alta intensidad y resistencia, perfectos para quienes quieren sudar de verdad. Aquí no solo vienes a comer rico, también puedes tomar una clase y armar tu plan completo de wellness en un solo lugar, con salón propio.

Como ningún pop up está completo sin merch, no te puedes ir sin pasar por la tienda, donde encontrarás piezas exclusivas diseñadas junto al artista RRRRUBE, desde sudaderas hasta termos y stickers que seguro vas a querer llevarte y la experiencia está diseñada para que llegues, entrenes y te tomes algo pre workout y post workout en el café y sigas tu día, todo en el mismo spot.