Tras 35 años de hacer historia, Tequila Patrón afina su silueta: el lujo también evoluciona

Tequila Patrón rediseña su imagen tras 35 años de historia

Fundado en 1989, Tequila Patrón fue uno de los nombres que ayudó a redefinir el tequila en los mercados internacionales, colocándolo en la conversación del lujo y alejándolo del estigma del consumo apresurado.

Desde entonces, su botella se convirtió en un objeto reconocible, casi ceremonial. Por eso, el rediseño que hoy presenta no es menor: es el primero en 35 años y llega con la cautela de quien sabe que el prestigio se construye en los detalles.

Tequila Patrón: Nueva imagen, nuevas celebraciones (Tequila Patrón)

La nueva botella —ya disponible en las expresiones Silver y Reposado— conserva la silueta que ha acompañado a la marca desde sus inicios, pero introduce una lectura más refinada del origen.

El vidrio en relieve, inspirado en la piña y la corteza del agave azul, devuelve la atención a lo esencial: la planta como punto de partida de todo tequila auténtico. No es un guiño decorativo, sino una declaración de principios.