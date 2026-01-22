Wellness Retreat 4.0 en Conrad Tulum: toda la inspiración que necesitas para cumplir tus propósitos de Año Nuevo

Hace unas semanas, antes de que comenzara oficialmente la siempre hipercalórica temporada decembrina, nos fuimos a Conrad Hilton Tulum en la Riviera Maya para ser parte de la cuarta edición del Wellness Retreat.
Se trata del evento que organiza uno de nuestros resorts favoritos del Caribe Mexicano y en el que se dan cita entusiastas del fitness y el bienestar integral, y que conquista a aquellos vacacionistas que no sólo piensan en tirarse al sol y broncearse, sino que disfrutan también de un descanso "activo".
Ahora, cuando muchos de nosotros todavía no nos reponemos de tanto recalentado y del cansancio que nos dejan las vacaciones de fin de año, ya padecimos el “Monday blues” del lunes más triste del año y tenemos que seguir con nuestra agenda de actividades.
Propósitos de Año Nuevo: ¿cómo cumplirlos sin perder la motivación?
¿Y dónde están los propósitos de Año Nuevo, los buenos hábitos y la vida fitness?
¿Quedarán arrumbados una vez más para que luego te quejes con más ganas del cansancio y encuentres nuevos pretextos para no dar ese primer paso hacia una mejor versión de ti mismo?
Si lo que necesitas es inspiración para no echar en saco roto esas “New Year's resolutions” que te permitan mejorar tu condición física y acercarte al peso o figura con la que tanto sueñas, éste puede ser un buen comienzo.
Wellness Retreat 4.0: una reflexión sobre la importancia de mantenerse activo todo el año
En diciembre de 2025, después de casi 12 meses llenos de desafíos y antes de que dieran inicio oficialmente las fiestas y los viajes de fin de año, vivimos la cuarta edición del Wellness Retreat en Conrad Tulum Riviera Maya.
El objetivo era simple: relajarnos y, al mismo tiempo, recargar energías con la idea de cerrar el año conscientes de cuánto hemos logrado y agradecidos con nuestro cuerpo por ser nuestro vehículo y nuestro compañero en ese viaje de 365 días que estaba por concluir.
Sin embargo, esta experiencia (enmarcada espectacularmente por las instalaciones del resort y la naturaleza que forma parte del mismo) se convirtió en una verdadera reflexión sobre la importancia de mantenerse activo a lo largo del año.
Con actividades destinadas a conectar la mente y el cuerpo, desde meditaciones, rituales llenos de simbolismos inspirados en las tradiciones originarias de México, hasta sesiones de yoga, ejercicios funcionales y explosivas clases de bicicleta fija, conforme avanzaban los días crecían la sensación y la idea de que el bienestar físico y mental bien puede ser producto de poner nuestra energía en marcha y compartir con otras personas la vibra tan positiva y gratificante que se crea a partir del movimiento.
Así vivimos el Wellness Retreat 4.0 en Conrad Tulum Riviera Maya
A veces, para dar vuelta a la página y encontrar un momento de paz y de descanso es necesario hacer un pequeño esfuerzo; y si ese esfuerzo se convierte en unos días llenos de energía, movimiento y espacios para reflexionar, rodeados de apasionados del wellness con la mejor vibra y con las aguas del Caribe como telón de fondo, sabemos que estamos en el lugar y el evento perfectos para dar ese “extra”.
Tras la edición veraniega que vivimos en junio pasado, Conrad Tulum Riviera Maya nos recibió en diciembre para reconectar con nosotros mismos y con el resto de los participantes en el Wellness Retreat 4.0, en el que celebramos la vida y el privilegio de movernos con plenitud y libertad y llevar una vez más nuestro cuerpo a un punto en el que la actividad física, desde la más tranquila e introspectiva hasta la más demandante y explosiva, se convirtió en una celebración de la vida.
Al hacer un repaso por las actividades que realizamos en estos días, nos damos cuenta de cómo pueden aplicarse a nuestra vida diaria y, sobre todo, contribuir a que nos comprometamos con nuestros propósitos de Año Nuevo y, con ello, construir un plan que nos ayude a convertirnos en nuestra mejor versión, a partir de acciones claras y decisiones conscientes encaminadas a establecer o mejorar nuestro bienestar integral.
Y si las pesas no son lo tuyo (aunque son realmente muy buen ejercicio), de entre la lista de actividades que disfrutamos, seguro habrá una o dos o más que te inspirarán.
Actividades del Wellness Retreat: la inspiración que necesitas para cumplir tus propósitos de Año Nuevo
Visualización
La cuarta edición del Wellness Retreat en Conrad Hilton Riviera Maya inició con una actividad que nos permitió darnos cuenta dónde estábamos mentalmente antes de arrancar de las actividades, y también plasmar de forma visual cómo queríamos encauzar nuestra energía ese fin de semana.
Esto lo hicimos decorando con marcadores y pintura una bolsa que nos dejó expresar, de manera clara y concreta, nuestros objetivos y anhelos a corto y largo plazo.
Escribir un plan de actividades, objetivos y compromisos personales es el mejor inicio para apegarnos a nuestros propósitos de Año Nuevo.
Sólo hay que mantenerlos claros y asequibles, pensar en metas pequeñas que puedan convertirse en mayores logros conforme avancen los meses y mejore nuestro desempeño.
Ritual de apertura y cierre
Una chamán nos hizo recordar lo importante que es conectar con nuestro entorno y con los elementos para que el cuerpo se apropie del espacio y dé lo mejor de sí en las actividades físicas; y qué mejor que la playa del Caribe mexicano que baña el complejo formado por Conrad y Hilton Tulum en la Riviera Maya.
Esto nos recuerda la necesidad de escuchar nuestro cuerpo, de tener los pies en la tierra, de estirarnos, de respirar y ser respetuosos con el espacio que habitamos y con las personas con quienes lo compartimos (sobre todo si el gym o el salón de clases se llenan hasta el tope y hay que hacer malabares para realizar nuestra rutina).
Pero si sales a correr al bosque o a un parque, no haya nada como tomarte un momento para contemplar y disfrutar del ambiente que genera la sombra de los árboles y la frescura que proveen sus hojas en el lugar donde realizarás tu carrera.
Bicicleta fija
La modalidad de cycling fijo con coreografías es una forma divertida y explosiva de poner a prueba tu resistencia, coordinación y energía mientras escuchas la playlist del instructor que, de cierta forma, juega el papel de DJ.
La gran ventaja que ofrece el Wellness Retreat es que tomamos las sesiones junto al mar, con lo que nos bronceamos mientras nos poníamos en forma.
Yoga
El yoga es una de las disciplinas más completas para quien quiere encontrar el equilibro entre mente y cuerpo.
Ya que al tratarse (según la variante) de una práctica que mezcla meditación y respiración consciente con flexibilidad, equilibrio, fuerza y resistencia, te permite fortalecer tus músculos, articulaciones y también el espíritu.
Funcional, barre y pilates
La práctica de ejercicios de piso en estas variantes se convierte en un verdadero reto que te hace darte cuenta que tenías músculos que no conocías o que probablemente hace mucho tiempo no activabas.
Y es que no hay nada mejor que las actividades que se valen de poner en acción cada parte de tu cuerpo para redescubrir la importancia de tener un core (centro del cuerpo) fuerte y bien entrenado.
La razón es simple. De ahí surge la energía que nos permite realizar cualquier movimiento y cualquier esfuerzo en nuestro entrenamiento y en todas las actividades del día y a lo largo de nuestra vida.
'Ice bath'
La inmersión en agua con hielos es una de las prácticas más en tendencia entre los aficionados al fitness.
Se menciona que sus beneficios van desde la reducción de la inflamación y dolor muscular, hasta una recuperación más rápida del ejercicio e impacto positivo en el sistema nervioso y la salud mental.
Lo cierto es que después de terminar una doble actividad bajo el sol del Caribe mexicano fue increíble sumergirse en agua helada para atemperar el cuerpo, refrescarnos y salir recargados de energía para continuar con el resto del día.
Lo mejor de esta práctica es que no es necesario estar en la playa o ir a un estudio para lograr este efecto, ya que tienes la opción de bañarte todos los días con agua fría o, simplemente, terminar con un duchazo frío antes de salir de la regadera. ¿Te animas?