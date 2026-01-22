Wellness Retreat 4.0 en Conrad Tulum: toda la inspiración que necesitas para cumplir tus propósitos de Año Nuevo

Actividades del Wellness Retreat: la inspiración que necesitas para cumplir tus propósitos de Año Nuevo

Visualización

La cuarta edición del Wellness Retreat en Conrad Hilton Riviera Maya inició con una actividad que nos permitió darnos cuenta dónde estábamos mentalmente antes de arrancar de las actividades, y también plasmar de forma visual cómo queríamos encauzar nuestra energía ese fin de semana.

Esto lo hicimos decorando con marcadores y pintura una bolsa que nos dejó expresar, de manera clara y concreta, nuestros objetivos y anhelos a corto y largo plazo.

Así se vivió el Wellness Retreat 4.0 en Conrad Tulum Riviera Maya (Cortesía Flow Photo)

Escribir un plan de actividades, objetivos y compromisos personales es el mejor inicio para apegarnos a nuestros propósitos de Año Nuevo.

Sólo hay que mantenerlos claros y asequibles, pensar en metas pequeñas que puedan convertirse en mayores logros conforme avancen los meses y mejore nuestro desempeño.

Ritual de apertura y cierre

Una chamán nos hizo recordar lo importante que es conectar con nuestro entorno y con los elementos para que el cuerpo se apropie del espacio y dé lo mejor de sí en las actividades físicas; y qué mejor que la playa del Caribe mexicano que baña el complejo formado por Conrad y Hilton Tulum en la Riviera Maya.

Así se vivió el Wellness Retreat 4.0 en Conrad Tulum Riviera Maya (Cortesía Flow Photo)

Esto nos recuerda la necesidad de escuchar nuestro cuerpo, de tener los pies en la tierra, de estirarnos, de respirar y ser respetuosos con el espacio que habitamos y con las personas con quienes lo compartimos (sobre todo si el gym o el salón de clases se llenan hasta el tope y hay que hacer malabares para realizar nuestra rutina).

Así se vivió el Wellness Retreat 4.0 en Conrad Tulum Riviera Maya (Cortesía Flow Photo)

Pero si sales a correr al bosque o a un parque, no haya nada como tomarte un momento para contemplar y disfrutar del ambiente que genera la sombra de los árboles y la frescura que proveen sus hojas en el lugar donde realizarás tu carrera.

Bicicleta fija

La modalidad de cycling fijo con coreografías es una forma divertida y explosiva de poner a prueba tu resistencia, coordinación y energía mientras escuchas la playlist del instructor que, de cierta forma, juega el papel de DJ.

Así se vivió el Wellness Retreat 4.0 en Conrad Tulum Riviera Maya (Cortesía Flow Photo)

La gran ventaja que ofrece el Wellness Retreat es que tomamos las sesiones junto al mar, con lo que nos bronceamos mientras nos poníamos en forma.

Yoga

El yoga es una de las disciplinas más completas para quien quiere encontrar el equilibro entre mente y cuerpo.

Así se vivió el Wellness Retreat 4.0 en Conrad Tulum Riviera Maya (Cortesía Flow Photo)

Ya que al tratarse (según la variante) de una práctica que mezcla meditación y respiración consciente con flexibilidad, equilibrio, fuerza y resistencia, te permite fortalecer tus músculos, articulaciones y también el espíritu.

Funcional, barre y pilates

La práctica de ejercicios de piso en estas variantes se convierte en un verdadero reto que te hace darte cuenta que tenías músculos que no conocías o que probablemente hace mucho tiempo no activabas.

Así se vivió el Wellness Retreat 4.0 en Conrad Tulum Riviera Maya (Cortesía Flow Photo)

Y es que no hay nada mejor que las actividades que se valen de poner en acción cada parte de tu cuerpo para redescubrir la importancia de tener un core (centro del cuerpo) fuerte y bien entrenado.

Así se vivió el Wellness Retreat 4.0 en Conrad Tulum Riviera Maya (Cortesía Flow Photo)

La razón es simple. De ahí surge la energía que nos permite realizar cualquier movimiento y cualquier esfuerzo en nuestro entrenamiento y en todas las actividades del día y a lo largo de nuestra vida.

'Ice bath'

La inmersión en agua con hielos es una de las prácticas más en tendencia entre los aficionados al fitness.

Se menciona que sus beneficios van desde la reducción de la inflamación y dolor muscular, hasta una recuperación más rápida del ejercicio e impacto positivo en el sistema nervioso y la salud mental.

Así se vivió el Wellness Retreat 4.0 en Conrad Tulum Riviera Maya (Cortesía Flow Photo)

Lo cierto es que después de terminar una doble actividad bajo el sol del Caribe mexicano fue increíble sumergirse en agua helada para atemperar el cuerpo, refrescarnos y salir recargados de energía para continuar con el resto del día.

Lo mejor de esta práctica es que no es necesario estar en la playa o ir a un estudio para lograr este efecto, ya que tienes la opción de bañarte todos los días con agua fría o, simplemente, terminar con un duchazo frío antes de salir de la regadera. ¿Te animas?