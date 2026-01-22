"Luna y Yo": un libro hecho a mano para enseñar a los niños a cuidar el planeta

"Luna y Yo" surge dentro de la Colaboración 56 de Luna. El texto fue escrito por Naian González Norvind, actriz y escritora, y parte de una idea, ayudar a las infancias a ponerle nombre a lo que sienten y a entender que la Tierra no es algo ajeno.

A lo largo del libro, conceptos como el fuego, el aire o el agua se explican de forma cercana y emocional. Aquí, la Tierra puede ser el cuerpo de una mamá, el fuego es el latido del corazón y el aire se descubre al respirar, soplar y cantar.