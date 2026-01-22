Publicidad

"Luna y Yo": un libro hecho a mano para enseñar a los niños a cuidar el planeta

'Luna y Yo' es más que un libro infantil, es una obra que surge a partir de una pregunta: ¿cómo hablarle a los niños sobre la Tierra, el cuidado y la conexión con lo que nos rodea?
jue 22 enero 2026 05:32 PM
Loona prestena Luna y Yo, un libro que surge a partir de una pregunta: ¿cómo hablarle a niñas y niños sobre la Tierra, el cuidado y la conexión con lo que nos rodea sin hacerlo complicado? (Cortesía)

"Luna y Yo" surge dentro de la Colaboración 56 de Luna. El texto fue escrito por Naian González Norvind, actriz y escritora, y parte de una idea, ayudar a las infancias a ponerle nombre a lo que sienten y a entender que la Tierra no es algo ajeno.

A lo largo del libro, conceptos como el fuego, el aire o el agua se explican de forma cercana y emocional. Aquí, la Tierra puede ser el cuerpo de una mamá, el fuego es el latido del corazón y el aire se descubre al respirar, soplar y cantar.

Un libro hecho con manos y memoria

Lo que hace único a Luna y Yo es cómo fue creado. Cada página está hecha completamente a mano con telar de cintura y bordado por mujeres artesanas de Chiapas, pertenecientes a los grupos Flor de Vida, en Huixtán y Malalena, en Aldama Cabecera. Cada hoja es distinta y guarda el conocimiento, el tiempo y las técnicas ancestrales que estas mujeres han transmitido de generación en generación.

El texto fue escrito por Naian González Norvind, actriz y escritora, y parte de una idea, ayudar a las infancias a ponerle nombre a lo que sienten y a entender que la Tierra no es algo ajeno. (Cortesía)

Colaborar de forma justa y consciente

NGOimpacto acompañó el proyecto desde un enfoque ético y de largo plazo, trabajando directamente con las comunidades y reconociendo la autoría colectiva. Su labor se centra en fortalecer la autonomía de las mujeres, valorar los saberes artesanales y asegurar que este tipo de colaboraciones generen un impacto real y respetuoso.

NGOimpacto acompañó el proyecto desde un enfoque ético y de largo plazo, trabajando directamente con las comunidades y reconociendo la autoría colectiva. (Cortesía)

Un mensaje que crece con las infancias

Luna y Yo invita a los niños a entender que forman parte de algo más grande, que la Tierra vive en ellos y que imaginar también es una forma de cuidar. Por eso, el libro estará acompañado de una exposición fotográfica del proceso y se exhibirá durante un mes en el Centro Cultural Casa Chiapas, comenzando y cerrando con Luna nueva. Durante este tiempo, escuelas visitarán el espacio y el libro será leído en distintos centros educativos.

Luna y Yo invita a niñas y niños a entender que forman parte de algo más grande, que la Tierra vive en ellos y que imaginar también es una forma de cuidar. (Victor Trani)

La creatividad como semilla de cambio

Desde Luna, este proyecto parte de una convicción clara: la creatividad y la imaginación son actos de cuidado y transformación. Luna y Yo representa el encuentro entre palabra, oficio y Tierra que se convierte en una semilla sembrada desde la infancia.

Desde Loona, este proyecto parte de una convicción clara, la creatividad y la imaginación son actos de cuidado y transformación. (Cortesía)

