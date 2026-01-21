Llega una experiencia única a la CDMX para los fans de la Fórmula 1 que tienes que descubrir

Nueva parada en el mapa global de la F1

Después de romper récords de asistencia en ciudades como Madrid, Viena, Toronto y Londres, La Exhibición llega a México como su segunda sede en Latinoamérica.

Más de un millón de personas ya la han visitado en distintas partes del mundo y ahora será el turno de los fans mexicanos, en una ciudad que vive la Fórmula 1 con intensidad cada temporada gracias al Gran Premio en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Después de romper récords de asistencia en ciudades como Madrid, Viena, Toronto y Londres, la exhibición llega a México como su segunda sede en Latinoamérica. Más de un millón de personas ya la han visitado en distintas partes del mundo y ahora será el turno de los fans mexicanos, en una ciudad que vive la Fórmula 1 con pasion. (Insta@f1saopaolo)

Así es la experiencia de la exhibición oficial de la F1

El recorrido está dividido en seis salas temáticas distribuidas en más de 2,000 metros cuadrados. No es una exposición tradicional sino que cada espacio tiene una narrativa, con videos, objetos originales, escenografías y tecnología inmersiva que te hacen sentir dentro del universo de la F1, desde sus orígenes hasta su impacto actual.