La Ciudad de México se prepara para recibir una de las experiencias más esperadas por los fans del automovilismo. La Exhibición estará a partir del 20 de marzo, es un recorrido que va más allá de exhibir coches de lujo, permite acercarte al mundo de la Fórmula 1 y entender su evolución, desde sus inicios hasta el presente.
Llega una experiencia única a la CDMX para los fans de la Fórmula 1 que tienes que descubrir
Nueva parada en el mapa global de la F1
Después de romper récords de asistencia en ciudades como Madrid, Viena, Toronto y Londres, La Exhibición llega a México como su segunda sede en Latinoamérica.
Más de un millón de personas ya la han visitado en distintas partes del mundo y ahora será el turno de los fans mexicanos, en una ciudad que vive la Fórmula 1 con intensidad cada temporada gracias al Gran Premio en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Así es la experiencia de la exhibición oficial de la F1
El recorrido está dividido en seis salas temáticas distribuidas en más de 2,000 metros cuadrados. No es una exposición tradicional sino que cada espacio tiene una narrativa, con videos, objetos originales, escenografías y tecnología inmersiva que te hacen sentir dentro del universo de la F1, desde sus orígenes hasta su impacto actual.
Los momentos que marcaron a la F1
Entre las salas más impactantes están The Pit Wall, que abre con un final cinematográfico de los momentos más épicos del deporte y Once Upon A Time In Formula 1, donde se muestran autos históricos, fotografías inéditas y material audiovisual. También está Design Lab, que explica cómo se diseñan los monoplazas y Drivers & Duels, dedicada a los pilotos y sus rivalidades más famosas.
Un recorrido por las diferentes etapas de la Fórmula 1
Dos de los espacios más emotivos son Fallen Heroes, que recuerda a los pilotos que murieron en la pista y Survival que revive el accidente de Romain Grosjean en 2020 con restos reales de su coche.
Además, la sede de CDMX tendrá una sala especial dedicada a México, donde se celebrará el circuito local y a figuras como Sergio “Checo” Pérez, uno de los pilotos más importantes en la historia del país.