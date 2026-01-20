Quién 50 2025: el mejor ambiente y las personalidades que transforman a México

Una noche para recordar: así fue Quién 50

Desde su llegada, los invitados se sumergieron en un ambiente único, rodeados de una decoración inspirada en las historias que han marcado a México. El lugar elegido para la celebración fue La Textilería, un espacio que evoca historia y trayectoria, reflejo de nuestra promesa.

A su paso por la alfombra roja , los premiados pudieron desfilar y, al final, conversar en un booth de Banamex que encarnó toda la elegancia y sofisticación de la noche, con su clásico color azul y detalles dorados. Ahí, acompañados de Jonathan Saldaña —nuestro editor de cultura—, y Vanessa Huppenkothen, rompieron el hielo para adentrarse en la fiesta.

Fernando Cattori, Regina Blandón, Cecilia de la Cueva, Luis Torres y Meme del Real fueron solo algunos nombres de quienes desfilaron por la red carpet.