Dicen que hay momentos que suceden una vez en la vida, pero para nosotros esto, más que un instante único, es una promesa. Y sí, nos referimos a Quién 50 , nuestra noche favorita del año, en la que celebramos y reconocemos a las personalidades que, día a día, marcan la historia de nuestro país gracias a su disciplina y pasión por hacer de México un lugar mejor. Aquí, nuestros momentos favoritos.
Quién 50 2025: el mejor ambiente y las personalidades que transforman a México
Una noche para recordar: así fue Quién 50
Desde su llegada, los invitados se sumergieron en un ambiente único, rodeados de una decoración inspirada en las historias que han marcado a México. El lugar elegido para la celebración fue La Textilería, un espacio que evoca historia y trayectoria, reflejo de nuestra promesa.
A su paso por la alfombra roja , los premiados pudieron desfilar y, al final, conversar en un booth de Banamex que encarnó toda la elegancia y sofisticación de la noche, con su clásico color azul y detalles dorados. Ahí, acompañados de Jonathan Saldaña —nuestro editor de cultura—, y Vanessa Huppenkothen, rompieron el hielo para adentrarse en la fiesta.
Fernando Cattori, Regina Blandón, Cecilia de la Cueva, Luis Torres y Meme del Real fueron solo algunos nombres de quienes desfilaron por la red carpet.
Para marcar el inicio de una noche inolvidable, dimos la bienvenida a los invitados con una recepción que lo tuvo todo: desde el cóctel Cristalino #1, por supuesto servido con Dobel 50, hasta una serie de experiencias que incluyeron una degustación de jamón ibérico de Porcelanosa y un photo opportunity de VIVO #VeMásAllá, donde todos comprobaron la calidad cinematográfica del nuevo X300 Pro.
Como parte del recorrido, los asistentes disfrutaron del booth de Eternal Secret, donde nadie dejó pasar la oportunidad de arreglar los últimos detalles de su look y tomarse una foto.
Y sí, tenemos que decir que este primer acercamiento, además de ser un espacio donde todos se relajaron y comenzaron a disfrutar, también fue un desfile de looks increíbles como el de la deportista Valeria de la Torre quien lució un total look negro de Liverpool, muy ad hoc al evento. Pero también, definitivamente, destacaron piezas como el reloj Big Bang de Hublot y la joyería de Berger , que terminaron por darle el toque final a múltiples invitados.
¡Empieza la fiesta!
Así, con toda la actitud, recibimos a todos los invitados en la recepción con un brindis de Dobel 50 Cristalino. Para aprovechar el momento, nuestra Editora General, María Torres, no dejó pasar la oportunidad de agradecer y felicitar a cada uno de los galardonados.
La celebración continuó con una cena de cuatro tiempos y, mientras transcurría, Javier Risco dirigió la entrega de los premios, reconociéndolos con la placa oficial de Quién y una botella Dobel 50 1972.
Después, para cerrar con el toque más dulce, todos disfrutaron de una barra de postres cubiertos de chocolate Hershey 's que, sin duda, conquistaron el paladar de todos con su sabor delicioso.
La noche se encendió con un concierto privado de los Gipsy Kings, quienes pusieron a todos a bailar con sus éxitos internacionales como Volare, Djobi, djoba y Bamboléo acompañados de pantallas en las que Aeroméxico y Revolut también se hicieron presentes.
Y claro, como en todo buen concierto, no pudieron faltar los ya clásicos peluches del Doctor Simi, que terminaron por encantar a todos.
Entre risas, baile y la energía a tope, finalizamos la fiesta con un DJ set de Dobel y carritos de cerveza Modelo, marcando el clímax de una noche que nunca olvidaremos.