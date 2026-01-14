Jennifer López pone a la venta su ultra lujosa mansión de Beverly Hills por 68 millones de dólares

Jennifer Lopez pone a la venta su lujosa mansión en Beverly Hills

La cantante y actriz se despide de su mansión ubicada en Wallingford Estates con un precio que no pasa desapercibido, 68 millones de dólares. Para los expertos en real estate de lujo, no hay duda de que se trata de una de las casas de celebridades en venta más impresionantes del momento.

JLo lo vuelve a hacer, atrapa miradas, titulares y suspiros. Esta vez no es por un estreno, un look viral o una alfombra roja, sino por poner en el mercado una de las propiedades más espectaculares de Beverly Hills. (Instagram @santiagoarana)

Como buena Diva del Bronx, JLo apostó por una propiedad que no conoce de medias tintas. La residencia se extiende por más de dos hectáreas de terreno privado, rodeado de jardines perfectamente cuidados y diseñado para ofrecer una sensación de aislamiento total, algo cada vez más valioso en una ciudad donde la privacidad es el verdadero lujo. Aquí no se trata solo de metros cuadrados, sino de espacio para respirar, desconectarse y vivir sin cámaras alrededor.

La mansión parece más un resort cinco estrellas que una casa familiar. Cuenta con múltiples habitaciones y baños, una cocina de chef digna de cenas interminables, gimnasio completamente equipado, cine en casa y áreas exteriores pensadas para recibir invitados o simplemente pasar tardes eternas bajo el sol de California. La alberca, los espacios lounge y las zonas verdes hacen que el lugar se sienta como un escape permanente, lejos del ruido de Hollywood, aunque esté justo en su corazón.