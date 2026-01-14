Así viven los mejores golfistas del mundo (y por qué todos terminan en el mismo lugar)

No es casualidad que Jupiter, Florida, se haya transformado en uno de los lugares más importantes para el golf profesional.

Ahí viven o pasan gran parte del año algunas de las figuras más grandes del deporte como Tiger Woods, Rory McIlroy, Dustin Johnson, Brooks Koepka y Justin Thomas.

Más que una zona exclusiva, es una comunidad pensada para entrenar, competir y mantener un estilo de vida enfocado al alto rendimiento.