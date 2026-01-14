Publicidad

Así viven los mejores golfistas del mundo (y por qué todos terminan en el mismo lugar)

Jupiter, Florida, se ha convertido en el punto de encuentro silencioso de la élite del golf mundial, un lugar donde la rutina, el alto rendimiento y la privacidad pesan más que el glamour.
mié 14 enero 2026 08:40 PM
(Insta@mustseeflorida)

No es casualidad que Jupiter, Florida, se haya transformado en uno de los lugares más importantes para el golf profesional.

Ahí viven o pasan gran parte del año algunas de las figuras más grandes del deporte como Tiger Woods, Rory McIlroy, Dustin Johnson, Brooks Koepka y Justin Thomas.

Más que una zona exclusiva, es una comunidad pensada para entrenar, competir y mantener un estilo de vida enfocado al alto rendimiento.

Jupiter, Florida: El epicentro del golf profesional

A simple vista, Jupiter podría parecer solo una zona tranquila frente al mar. Pero para el golf profesional, es casi un centro estratégico.

La concentración de jugadores de élite en un mismo lugar no se debe a la casualidad, sino a una combinación muy específica, campos de golf de primer nivel, clima favorable casi todo el año y una infraestructura diseñada para entrenar sin interrupciones. Aquí no se trata de presumir, sino de optimizar cada día.

(Chase Baker-unsplash)

Una vida diseñada para competir

Aunque muchas de las casas están ubicadas frente al mar y cuentan con comodidades impresionantes, el verdadero atractivo no es el lujo en sí.

Jupiter ofrece privacidad, tranquilidad y una rutina clara. Los jugadores pueden entrenar temprano, descansar, repetir y mantenerse enfocados.

No es una zona de fiestas ni de apariciones constantes, sino un entorno que permite rendir al máximo durante toda la temporada.

(Gene Gallin-Unsplash)

Una comunidad unida por el golf

Lo interesante es que este grupo de golfistas no funciona como un vecindario de celebridades, sino como una comunidad profesional.

Comparten entrenadores, campos, horarios y hasta formas de vida muy similares. Aunque figuras como Jon Rahm viven en Arizona o Scottie Scheffler en Texas, ambos pasan largas temporadas en Florida, reforzando la idea de que el estado y Jupiter en particular es el verdadero punto de encuentro del golf moderno.

(Sugar golf-Unsplash)

