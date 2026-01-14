Si como creativo estás harto de todos los procesos manuales que se convierten en horas tediosas de trabajo, Apple introduce la solución perfecta para hacer realidad tu visión artística: Apple Creator Studio.
Apple Creator Studio, miles de posibilidades creativas con una sola suscripción
¿Qué es Apple Creator Studio?
Apple Creator Studio es una nueva e innovadora suscripción que incluye una variedad de aplicaciones creativas diseñadas para poner el poder de un estudio profesional al alcance de todos. Esta plataforma no solo te proporciona todas las herramientas necesarias para la creación profesional, sino que ahora cada herramienta usa la IA para transformar tus proyectos y encargarse de tareas técnicas mucho más pesadas, para así, tener un enfoque mucho más visual.
Las aplicaciones que incluye esta suscripción están diseñadas para cubrir cuatro áreas creativas: edición de video, creación musical, imágenes creativas y productividad visual. Te dejamos una lista de las apps que encontrarás y para qué te ayudará cada una.
Final Cut Pro
Ya seas creador de contenido, editor de video o cineasta, si lo que estás buscando es un programa de edición de video y gráficos en movimiento, Final Cut Pro es para ti. Disponible tanto para Mac como para iPad, con esta app puedes disfrutar de flujos de trabajo muchísimo más rápidos, funciones inteligentes a través de la barra de búsqueda, cómo encontrar el audio perfecto, buscar un clip específico dentro del metraje o incluso editar el video al ritmo de la música, y efecto cinematográficos en 2D y 3D.
Logic Pro
Crear nuevos ritmos, componer canciones, hacer remixes y más, ya es posible en Mac y iPad gracias a Logic Pro, la app diseñada para artistas con funciones avanzadas de producción musical y mezcla. Esta vez la IA se convierte en un experto personal en teoría musical al convertir cualquier grabación de audio en una progresión de acordes lista para usar, eliminando la transcripción manual. También, los usuarios pueden escuchar diferentes instrumentos, estilos y géneros, lo que les da la libertad creativa de experimentar y encontrar su vibe favorita.
Pixelmator Pro
Por primera vez, Apple incluye el premiado editor de imágenes para Mac al iPad, con la posibilidad de trabajar entre ambos y utilizar las increíbles herramientas de edición de imágenes para diseñar, dibujar, pintar y perfeccionar la visión creativa de los usuarios. Ofrece nuevas posibilidades de edición al aislar y editar partes específicas de las imágenes, elaborar diseños con precisión milimétrica y ocultar o revelar partes de los diseños.
Keynote, Pages, Numbers y Freeform
Aunque estas aplicaciones son gratis para usuarios de Apple, con la suscripción de Apple Creator Studio, los clientes tendrán acceso a funciones inteligentes exclusivas y contenido premium en estas mismas apps. Presentaciones, documentos y hojas de cálculo llevadas al siguiente nivel con fotos, gráficas e ilustraciones seleccionadas de la mejor calidad e incluso plantillas y temas premium en Keynote, Pages y Numbers. Para Freeform, se espera que el contenido y las funciones inteligentes se integren a la suscripción más adelante en el año.
Precios y Disponibilidad
Si te urge tener Apple Creator Studio al igual que a nosotros, calma, pues estará disponible mucho más pronto de lo que crees. La suscripción estará disponible a partir del 28 de enero de 2026 y tiene un costo de $12.99 dólares mensuales o $129 dólares anuales con un mes de prueba gratis. Para estudiantes universitarios y profesores existe un descuento espectacular en el que pueden suscribirse por $2.99 dólares al mes o $29.99 dólares al año.
También, existe la alternativa de comprar de manera individual y como compra única las versiones para Mac de Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Logic Pro, Motion, Compressor y Mainstage en la Mac App Store. Los precios de las compras únicas son:
- Final Cut Pro: $299.99 dólares
- Logic Pro: $199.99 dólares
- Pixelmator Pro: $49.99 dólares
- Motion: $49.99 dólares
- Compressor: $49.99 dólares
- MainStage: $29.99 dólares