Apple Creator Studio, miles de posibilidades creativas con una sola suscripción

¿Qué es Apple Creator Studio?

Apple Creator Studio es una nueva e innovadora suscripción que incluye una variedad de aplicaciones creativas diseñadas para poner el poder de un estudio profesional al alcance de todos. Esta plataforma no solo te proporciona todas las herramientas necesarias para la creación profesional, sino que ahora cada herramienta usa la IA para transformar tus proyectos y encargarse de tareas técnicas mucho más pesadas, para así, tener un enfoque mucho más visual.

El conjunto de aplicaciones incluido en Apple Creator Studio. (Cortesía)

Las aplicaciones que incluye esta suscripción están diseñadas para cubrir cuatro áreas creativas: edición de video, creación musical, imágenes creativas y productividad visual. Te dejamos una lista de las apps que encontrarás y para qué te ayudará cada una.

Final Cut Pro

Ya seas creador de contenido, editor de video o cineasta, si lo que estás buscando es un programa de edición de video y gráficos en movimiento, Final Cut Pro es para ti. Disponible tanto para Mac como para iPad, con esta app puedes disfrutar de flujos de trabajo muchísimo más rápidos, funciones inteligentes a través de la barra de búsqueda, cómo encontrar el audio perfecto, buscar un clip específico dentro del metraje o incluso editar el video al ritmo de la música, y efecto cinematográficos en 2D y 3D.