Kylie Jenner vende su espectacular fortaleza en Los Ángeles por 48 millones de dólares

Una mansión digna del clan Kardashian-Jenner

La casa no es precisamente acogedora en el sentido tradicional, pero eso es justo lo que la hace tan llamativa. Con más de 15,300 pies cuadrados, la propiedad apuesta por una estética industrial brutalista, marcada por enormes muros de concreto, líneas limpias y un diseño que prioriza la privacidad total. Cuenta con 7 recámaras, catorce baños, cine en casa, gimnasio, áreas de entretenimiento, una alberca con cabañas privadas y hasta una cancha deportiva. Todo pensado para vivir como celebridad… sin ser vista.

Si pensabas que las celebs solo cambian de look como cambian de playlist, espera a ver lo que está haciendo Kylie Jenner con sus casas (Instagram @kyliejenner)

La razón detrás de la venta

Contrario a lo que muchos podrían pensar, Kylie no se está deshaciendo de la casa por falta de uso o porque ya no le guste. De acuerdo con Mansion Global, la decisión llega después de que terminara de construir su nueva residencia en Hidden Hills, donde planea establecerse de forma permanente. Básicamente, esta mansión ya cumplió su ciclo dentro del imperio inmobiliario de Kylie.

Kylie no se está deshaciendo de la casa por falta de uso o porque ya no le guste. La decisión llega después de que terminara de construir su nueva residencia en Hidden Hills, donde planea establecerse de forma permanente. (Instagram @kyliejenner)

Un negocio muy al estilo Kylie

La jugada también tiene lógica financiera. Kylie compró esta propiedad en 2020 por 36.5 millones de dólares, por lo que, si se vende al precio actual, estaría obteniendo una ganancia cercana a los 10 millones. Un recordatorio más de que, además de ícono de belleza, Kylie sabe exactamente cuándo moverse en el mercado inmobiliario.