Kylie Jenner vende su espectacular fortaleza en Los Ángeles por 48 millones de dólares

Si pensabas que las celebs solo cambian de look como cambian de playlist, espera a ver lo que está haciendo Kylie Jenner con sus casas.
La empresaria y estrella de reality acaba de poner en venta una de sus propiedades más espectaculares de Los Ángeles por nada más y nada menos que 48 millones de dólares. Según Mansion Global, se trata de una residencia ubicada en Holmby Hills, una de las zonas más exclusivas (y discretas) de la ciudad.
Publicidad
Una mansión digna del clan Kardashian-Jenner
La casa no es precisamente acogedora en el sentido tradicional, pero eso es justo lo que la hace tan llamativa. Con más de 15,300 pies cuadrados, la propiedad apuesta por una estética industrial brutalista, marcada por enormes muros de concreto, líneas limpias y un diseño que prioriza la privacidad total. Cuenta con 7 recámaras, catorce baños, cine en casa, gimnasio, áreas de entretenimiento, una alberca con cabañas privadas y hasta una cancha deportiva. Todo pensado para vivir como celebridad… sin ser vista.
La razón detrás de la venta
Contrario a lo que muchos podrían pensar, Kylie no se está deshaciendo de la casa por falta de uso o porque ya no le guste. De acuerdo con Mansion Global, la decisión llega después de que terminara de construir su nueva residencia en Hidden Hills, donde planea establecerse de forma permanente. Básicamente, esta mansión ya cumplió su ciclo dentro del imperio inmobiliario de Kylie.
Un negocio muy al estilo Kylie
La jugada también tiene lógica financiera. Kylie compró esta propiedad en 2020 por 36.5 millones de dólares, por lo que, si se vende al precio actual, estaría obteniendo una ganancia cercana a los 10 millones. Un recordatorio más de que, además de ícono de belleza, Kylie sabe exactamente cuándo moverse en el mercado inmobiliario.
Publicidad
¿Casa de ensueño o escenario futurista?
Eso sí, el diseño ha dividido opiniones. Mientras algunos aplauden su estética minimalista y vanguardista, otros han comentado que la mansión parece más un museo de concreto o un set de ciencia ficción que una casa para vivir. Incluso medios como House Beautiful han señalado que su estilo extremo puede no ser para todos.
Al final, esta venta confirma algo que ya sabíamos: Kylie Jenner no solo marca tendencias en belleza y moda, también en la forma de habitar el lujo. Construir, habitar, vender y subir de nivel. Porque en su mundo, incluso las casas tienen fecha de renovación.