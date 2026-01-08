'Conociendo a mamá', el libro de Ana Gaby Almada que une a hijos y madres

'Conociendo a mamá', el primer libro de Ana Gaby Almada

El libro funciona como un cuento personalizable. Cada mamá puede narrarlo a su manera, rellenando la historia con sus propios recuerdos.

No hay una versión correcta porque cada infancia es distinta. Desde cómo era la escuela, qué películas le gustaban, cuáles eran sus miedos o incluso cómo se sentía cuando se le caían los dientes.

“Es como un filling the blanks. Cada página te da pie a contar muchísimas historias distintas”, nos explica la autora.

“La idea nació porque hay veces que se nos olvida platicarles a nuestros hijos cómo éramos cuando teníamos su edad”, nos cuenta Ana Gaby. (Cortesía)

La inspiración detrás del libro 'Conociendo a mamá'

Pero detrás del proyecto hay una razón profundamente emocional. Ana Gaby perdió a su mamá cuando tenía 12 años, después de una larga enfermedad.

Con el tiempo entendió que conocer a una madre no termina cuando ya no está. “Hasta el día de hoy, cuando alguien me cuenta una historia de ella, siento que la conozco más. No solo como mamá, sino como mujer”, nos comparte.

“Pensar en ella de chiquita, de adolescente, en la universidad… todo eso me conecta muchísimo”.

Esa experiencia personal atraviesa el libro de manera sutil pero poderosa. Por eso la historia está escrita en tercera persona.

“Así, incluso si mamá no está físicamente, como fue mi caso, alguien más puede contarla. Una mamá siempre está presente en la vida de los niños, esté o no esté”, asegura.

El libro funciona como un cuento personalizable. Cada mamá puede narrarlo a su manera, rellenando la historia con sus propios recuerdos. No hay una versión correcta, porque cada infancia es distinta. (Cortesía)

Conociendo a mamá dialoga con dos generaciones al mismo tiempo. Desde la primera página se presenta como “un cuento para que los niños conozcan más a su mamá y un cuento para que mamá recuerde todo lo que es”. Y no es casual.

“Cuando te conviertes en mamá, muchas veces te olvidas de quién eras antes”, nos cuenta Ana Gaby. “De repente ya solo eres mamá y se te va un poco todo lo demás. Este cuento también es una forma de reconectar contigo”.