'Conociendo a mamá', el libro de Ana Gaby Almada que une a hijos y madres

Hay libros para niños que cuentan una historia y otros que abren conversaciones que se quedan para siempre. Conociendo a mamá, el primer libro de Ana Gaby Almada, pertenece a esa segunda categoría.
No es solo un cuento para antes de dormir, es una invitación a que los hijos conozcan a su mamá más allá del rol, y a que las mamás recuerden quiénes eran antes de serlo.
“La idea nació porque hay veces que se nos olvida platicarles a nuestros hijos cómo éramos cuando teníamos su edad”, nos cuenta Ana Gaby.
“Está padre que ellos puedan ver que sí, soy su mamá, pero también fui niña, también pasé por cosas divertidas y también por cosas difíciles”.
'Conociendo a mamá', el primer libro de Ana Gaby Almada
El libro funciona como un cuento personalizable. Cada mamá puede narrarlo a su manera, rellenando la historia con sus propios recuerdos.
No hay una versión correcta porque cada infancia es distinta. Desde cómo era la escuela, qué películas le gustaban, cuáles eran sus miedos o incluso cómo se sentía cuando se le caían los dientes.
“Es como un filling the blanks. Cada página te da pie a contar muchísimas historias distintas”, nos explica la autora.
La inspiración detrás del libro 'Conociendo a mamá'
Pero detrás del proyecto hay una razón profundamente emocional. Ana Gaby perdió a su mamá cuando tenía 12 años, después de una larga enfermedad.
Con el tiempo entendió que conocer a una madre no termina cuando ya no está. “Hasta el día de hoy, cuando alguien me cuenta una historia de ella, siento que la conozco más. No solo como mamá, sino como mujer”, nos comparte.
“Pensar en ella de chiquita, de adolescente, en la universidad… todo eso me conecta muchísimo”.
Esa experiencia personal atraviesa el libro de manera sutil pero poderosa. Por eso la historia está escrita en tercera persona.
“Así, incluso si mamá no está físicamente, como fue mi caso, alguien más puede contarla. Una mamá siempre está presente en la vida de los niños, esté o no esté”, asegura.
Conociendo a mamá dialoga con dos generaciones al mismo tiempo. Desde la primera página se presenta como “un cuento para que los niños conozcan más a su mamá y un cuento para que mamá recuerde todo lo que es”. Y no es casual.
“Cuando te conviertes en mamá, muchas veces te olvidas de quién eras antes”, nos cuenta Ana Gaby. “De repente ya solo eres mamá y se te va un poco todo lo demás. Este cuento también es una forma de reconectar contigo”.
La importancia de que los hijos sepan quién es su mamá
Esa reconexión no es solo nostalgia. Es identidad. “Tus hijos no solo quieren una mamá, quieren saber quién eres tú completamente”, nos confiesa.
Por eso hay páginas simples pero contundentes, como una que dice: “Mamá antes se reía de todo”. “Es un mensaje importante”, explica, “porque a veces de adultas tomamos la vida muy en serio y se nos olvida que cuando éramos niñas nos reíamos mucho más”.
La parte visual es otro de los grandes aciertos del libro. Las ilustraciones, creadas junto a Regina Guerrero, están llenas de referencias que muchas mamás reconocen de inmediato: Tamagotchis, posters de Backstreet Boys, objetos noventeros que despiertan memoria emocional instantánea.
“Todo lo que yo tenía en la cabeza, ella lo logró ilustrar tal cual”, nos cuenta Ana Gaby. “De verdad sacó todo de mi mente”.
La frase que sostiene todo el cuento aparece casi como un corazón abierto: “De todas las aventuras que he vivido, la mejor ha sido ser tu mamá”.
Curiosamente, fue lo primero que escribió. “De ahí vino todo lo demás”, nos dice. “Porque sí, todas las aventuras que hemos tenido, la más grande ha sido convertirnos en mamá y todo lo que eso implica”.
¿Cómo leer el libro 'Conociendo a mamá' a tus hijos?
Ana Gaby Almada imagina este libro como una herramienta flexible. Puede ser un cuento ligero antes de dormir, una conversación profunda en un momento difícil o una forma de acompañar miedos, inseguridades o procesos emocionales.
“Puedes contar la historia tan profunda o tan chistosa como quieras. Depende de lo que tu hijo esté viviendo ese día”, nos aclara.
Al final, el mayor regalo llega después de cerrar el libro. “Me encantaría que un niño le diga a su mamá: ‘Quiero ver las películas que tú veías’ o ‘Quiero escuchar la música que te gustaba’”, nos dice Ana Gaby.
Ella misma lo ha vivido con sus hijos. “Volvimos a ver La princesita, El jardín secreto, todas las de Beethoven. Yo lloraba y de repente volteaba y veía a mi hijo con los ojos llenos de lágrimas. Fue conectar como niña y como mamá al mismo tiempo”, nos cuenta.
Eso es Conociendo a mamá, un puente entre generaciones, un recordatorio de que antes de ser mamá, hubo una niña, y que conocerla también es una forma de amar.