Para muchas personas, la llegada de un nuevo año es la excusa perfecta para soltar lo que ya no suma, replantear metas y manifestar lo que buscan atraer para el futuro. Existen muchísimas formas de cerrar el año y darle la bienvenida al siguiente, pero estos rituales han pasado de generación en generación hasta convertirse en algunas de las tradiciones más comunes que los mexicanos hacemos con la esperanza de que lo que viene sea mejor. Te contamos cuáles son los rituales que sí o sí debes de hacer este Año Nuevo para recibir el 2026 lleno de abundancia, amor, viajes y buena energía.
Rituales de Año Nuevo para empezar 2026 con el pie derecho
Salir con una maleta
Si sientes que no has tenido tantos viajes últimamente, ¿qué estás esperando? Ya sea que vayas a la esquina y de regreso o le des la vuelta completa a la cuadra, salir con tus maletas simboliza el deseo de romper con la rutina, atraer nuevas aventuras y tener muchos viajes en los próximos 12 meses.
Ojo: hay quienes dicen que las maletas deben de estar vacías y otras personas que dicen que las debes de llenar con cosas relacionadas a los viajes, como tu pasaporte. Al final, este ritual se ajusta a tu preferencia y lo que creas que funciona mejor para ti.
Barrer la casa hacia fuera
Seamos realistas: son pocas las personas que genuinamente disfrutan barrer, pero este ritual es la oportunidad perfecta para eliminar toda la energía negativa que se haya acumulado durante el año. Más que una limpieza, es una forma de purificar tu casa y abrirle la puerta a todo lo bueno que está por venir.
El ritual consiste en empezar barriendo desde la habitación más alejada de la entrada principal y avanzar hacia la puerta. Al final, todo lo que juntes debe de salir por ahí, como símbolo de que dejas atrás las malas energías, la mala suerte, las preocupaciones o los problemas del año pasado.
Comer 12 uvas a medianoche
Intentar comer una uva con cada campanada de medianoche, más que un ritual es todo un reto. Las 12 uvas representan cada mes del año y, antes de comerte una, debes de pedir un deseo o pensar en uno de tus propósitos. La idea es empezar el año con intención y con suerte, no atragantarte con una uva.
Usar ropa interior de un color en específico
Probablemente ya habías escuchado que la ropa interior roja simboliza el amor y la amarilla el dinero, pero este ritual va más allá de solo ponerte una prenda de cierto color.
Cada color tiene un propósito y significado diferente y, según la tradición, es importante que sea una prenda nueva para atraer e intencionar justo eso que quieres manifestar.
Colores y significados
- Rojo: amor y pasión
- Amarillo: dinero, abundancia y negocios
- Verde: esperanza, calma, protección y salud
- Blanco: paz, armonía, esperanza y salud
- Azul: tranquilidad y equilibrio
- Negro: lujos y placer sexual
- Morado: espiritualidad y meditación
Lentejas
Las lentejas siempre se han asociado como un símbolo de prosperidad y abundancia, por eso este ritual está ligado al dinero y a la estabilidad financiera. Si este año lo que buscas manifestar es abundancia, hay dos formas muy conocidas de hacerlo con lentejas:
Aventar lentejas al aire
Un ritual súper sencillo en el que solamente debes de lanzar un puño de lentejas al aire cuando dan las 12 de la noche y suenan las campanadas, mientras que dices frases sobre la abundancia, prosperidad y dinero.
Después, al recogerlas del suelo debes guardarlas en una bolsita de tela o plástico y ponerla en tu cartera o un lugar especial en tu casa durante todo el año.
Comer lentejas a las 12 de la noche
Según los italianos, para este ritual debes de comer un plato de lentejas en los primeros minutos del nuevo año. Esto es para atraer la fortuna económica, ya que cada lenteja representa una moneda y al comerlas estás asegurando un año lleno de abundancia.