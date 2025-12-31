Rituales de Año Nuevo para empezar 2026 con el pie derecho

Salir con una maleta

Salir con una maleta (Foto de Kit en Unsplash)

Si sientes que no has tenido tantos viajes últimamente, ¿qué estás esperando? Ya sea que vayas a la esquina y de regreso o le des la vuelta completa a la cuadra, salir con tus maletas simboliza el deseo de romper con la rutina, atraer nuevas aventuras y tener muchos viajes en los próximos 12 meses.

Ojo: hay quienes dicen que las maletas deben de estar vacías y otras personas que dicen que las debes de llenar con cosas relacionadas a los viajes, como tu pasaporte. Al final, este ritual se ajusta a tu preferencia y lo que creas que funciona mejor para ti.

Barrer la casa hacia fuera

Barrer la casa hacia fuera (Foto de CDC en Unsplash)

Seamos realistas: son pocas las personas que genuinamente disfrutan barrer, pero este ritual es la oportunidad perfecta para eliminar toda la energía negativa que se haya acumulado durante el año. Más que una limpieza, es una forma de purificar tu casa y abrirle la puerta a todo lo bueno que está por venir.

El ritual consiste en empezar barriendo desde la habitación más alejada de la entrada principal y avanzar hacia la puerta. Al final, todo lo que juntes debe de salir por ahí, como símbolo de que dejas atrás las malas energías, la mala suerte, las preocupaciones o los problemas del año pasado.

Comer 12 uvas a medianoche

Comer 12 uvas a medianoche (Foto de Nataliya Melnychuk en Unsplash)

Intentar comer una uva con cada campanada de medianoche, más que un ritual es todo un reto. Las 12 uvas representan cada mes del año y, antes de comerte una, debes de pedir un deseo o pensar en uno de tus propósitos. La idea es empezar el año con intención y con suerte, no atragantarte con una uva.

