Oceanida: Cuatro mujeres, un remo y todo un océano por delante

La travesía forma parte de una carrera internacional de resistencia en la que equipos de todo el mundo reman alrededor de 4,800 kilómetros a través del Atlántico. Durante semanas (a veces meses), los participantes duermen en turnos, enfrentan tormentas, cansancio extremo, lesiones y largos silencios donde la mente puede ser el mayor enemigo. No hay glamour. Hay disciplina, miedo, fuerza colectiva y una determinación que se construye remo a remo.

Desde el 12 de diciembre, ellas ya están en medio del Océano Atlántico, Eugenia Mendez, Andrea Gutiérrez, Lucila Muriel Noriega y Ana Lucía Valencia se enfrentan a uno de los retos físicos y mentales más extremos del planeta. (Instagram @oceanida.mx)

El objetivo de Oceanida

Pero Oceanida no se queda en el reto deportivo. Desde antes de subirse al barco, el proyecto fue pensado con una visión de largo plazo. Como lo explica Eugenia: “Pensando un poquito más en el largo plazo, nosotras nos subimos al barco el 12 de diciembre, regresamos, si todo sale bien, a principios de febrero. ¿Y después qué pasa? Algo bien importante para nosotras son las causas por las que estamos haciendo esto, porque eso es lo que nos mantiene fuertes y firmes en el camino".