El encanto de casarse frente al mar

El amor merece celebrarse con grandeza, en escenarios que queden grabados en la memoria. En los resorts Grand Velas, el lujo deja de ser un concepto para convertirse en un recuerdo vivo: ese instante en el que el mar, la música y la perfección de cada detalle se alinean para contar una historia irrepetible.

México se ha convertido en la capital del romance, y los destinos de Grand Velas —Riviera Maya, Riviera Nayarit y Los Cabos— son los escenarios que marcan tendencia. Llevando la celebración desde una ceremonia frente al Pacífico, con un cielo que se tiñe conforme cae el atardecer, hasta un enlace íntimo rodeado por la selva maya, cada resort (con capacidad de hasta 600 invitados) ofrece un entorno natural majestuoso que hace de cada boda un evento tan imponente como personal.

El secreto detrás de esta perfección está en su servicio. Reconocidos con los codiciados Cinco Diamantes de la AAA, los resorts Grand Velas entienden que el verdadero lujo no se impone, se planea y se anticipa. Su equipo de coordinadores especializados organiza desde bodas hindúes y ceremonias interreligiosas hasta celebraciones LGBTQ+, garantizando que cada unión refleje la esencia de quienes la protagonizan.

La experiencia se enriquece con una gastronomía de autor diseñada por chefs galardonados. Con cenas de ensayo inspiradas en la alta cocina y hasta cocktails con mixología que evoca piedras preciosas, cada creación gastronómica celebra el arte de compartir. Porque en Grand Velas, el sabor también cuenta una historia de amor.

Antes del gran día, el bienestar se convierte en un ritual. En el reconocido SE Spa, la Ceremonia del Agua y los tratamientos personalizados permiten a la pareja y su corte encontrar calma, reconectar con el cuerpo y prepararse para ese momento que marcará un nuevo comienzo de unión.

En Grand Velas, cada boda es una obra de arte: un diseño impecable donde cada instante está pensado para vivirse sin prisas y recordarse para siempre. Porque cuando el lujo y el amor se encuentran, el resultado no es solo una celebración… es una leyenda de cinco diamantes.