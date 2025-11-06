Un nuevo capítulo de lujo frente al mar

Cada empresa tiene momentos que marcan su historia, pero los que trascienden el tiempo logran convertirse en hitos. Uno de ellos fue la colocación de la primera piedra de Thompson Private Residences Puerto Cancún, un evento que reunió a más de 150 invitados entre arquitectos, interioristas, inversionistas y representantes de Hyatt Hotels Corporation para celebrar el inicio de un proyecto que redefine el lujo residencial en México.

Frente a la marina de Puerto Cancún, donde el horizonte se mezcla con los matices azules del Caribe, la ceremonia simbólica dio inicio a una nueva etapa para la marca Thompson: su primer desarrollo residencial independiente en el mundo. Un concepto que traslada el estilo de vida de los hoteles más exclusivos de la firma a un entorno privado, diseñado para quienes buscan vivir con la misma sofisticación con la que viajan.

Publicidad

Edward Farwick, Tina Necreason, Jaime Macedo Ramirez, Kanishk Roy / Cortesía



El evento, encabezado por Hyatt Hotels Corporation y AZUL Hospitality & Real Estate Group, fue una experiencia en la que se logró reflejar la esencia de Thompson: lujo contemporáneo, diseño y autenticidad. La jornada comenzó con una ceremonia simbólica tradicional y una presentación del proyecto a cargo de sus principales colaboradores: Macedo Arquitectura, MAAR Arquitectura y el reconocido interiorista Alejandro Escudero, así como el desarrollador AZUL Hospitality & Real Estate Group, quienes compartieron su visión sobre cómo este desarrollo integrará arquitectura, arte y entorno en perfecta armonía.

Más allá de la ceremonia, el ambiente fue una celebración al diseño. En el cóctel posterior, realizado en el showroom de Thompson Private Residences en Marina Puerto Cancún, los invitados disfrutaron de música en vivo, gastronomía inspirada en el Caribe mexicano y una atmósfera que evocaba el estilo elegante de la marca. Cada detalle —desde la iluminación hasta la selección de materiales— transportaba a los asistentes al universo visual que distinguirá a esta torre emblemática.

Jaime Macedo Díaz / Cortesía

El proyecto ya supera el 50% de unidades vendidas a pocos meses de su lanzamiento. Se perfila como uno de los desarrollos más prometedores de América Latina. Con 23 niveles y 83 residencias exclusivas, Thompson Private Residences Puerto Cancún eleva la idea de resort-style living al llevar los estándares de hospitalidad y diseño del mundo hotelero al ámbito residencial. Su ubicación privilegiada frente a la marina y sus vistas panorámicas al mar Caribe determinan su carácter como un nuevo referente de estilo de vida en México.

El reconocimiento internacional no tardó en llegar. A menos de un año de su presentación, el desarrollo ha sido galardonado con los Americas Property Awards 2025 en tres categorías —Residential Development, Residential High-Rise Development y Residential High-Rise Architecture— además de los DNA Paris Design Awards en Architecture - Residential y los AAI México Awards en dos categorías —Proyectos Virtuales y 9vno Premio Peninsular de Interiorismo y Arquitectura—. Distinciones que reafirman su posición como un proyecto visionario que combina diseño, innovación y excelencia arquitectónica.

Evento encabezado por Hyatt Hotels Corporation y AZUL Hospitality & Real Estate Group / Cortesía



Con este acontecimiento, Hyatt Hotels Corporation y AZUL Hospitality & Real Estate Group consolidan una nueva visión de lujo residencial en México: un estilo de vida que celebra el arte, la conexión con el entorno y la sofisticación cotidiana.