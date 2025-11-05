Este es el tratamiento que desaparece la celulitis en una sola sesión

Gold Incision: el tratamiento que elimina la celulitis y transforma la piel

El Dr. Javier Balmori, uno de los 80 especialistas certificados a nivel mundial en la aplicación de esta exclusiva técnica, ofrece el procedimiento en Balmori Center, en la Ciudad de México. Con su experiencia y formación, garantiza un tratamiento seguro, personalizado y altamente efectivo para cada paciente.

“Gold Incision cambia las reglas del juego. Con una sola sesión, logramos revertir entre el 80% y 90% de las irregularidades de la piel. Los resultados son prácticamente inmediatos y, en la mayoría de los casos, permanentes”, explica el Dr. Balmori.



El procedimiento es mínimamente invasivo, se realiza con anestesia local y es ambulatorio, lo que permite regresar a las actividades cotidianas casi de inmediato.

Solo se recomienda evitar el ejercicio durante los primeros siete días posteriores. Aunque pueden presentarse leves hematomas, el uso de aparatología especializada posterior asegura una recuperación rápida, sin marcas ni pigmentaciones.

