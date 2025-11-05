Este es el tratamiento que desaparece la celulitis en una sola sesión

Después de más de una década de investigación científica, llega a México Gold Incision, una técnica que está revolucionando la medicina estética en el mundo.
Reconocida en 2019 como el mejor tratamiento estético no invasivo, esta innovadora tecnología promete algo que hasta hace poco parecía imposible: decirle adiós a la celulitis y recuperar una piel lisa, uniforme y radiante.
Gold Incision: el tratamiento que elimina la celulitis y transforma la piel
El Dr. Javier Balmori, uno de los 80 especialistas certificados a nivel mundial en la aplicación de esta exclusiva técnica, ofrece el procedimiento en Balmori Center, en la Ciudad de México. Con su experiencia y formación, garantiza un tratamiento seguro, personalizado y altamente efectivo para cada paciente.
“Gold Incision cambia las reglas del juego. Con una sola sesión, logramos revertir entre el 80% y 90% de las irregularidades de la piel. Los resultados son prácticamente inmediatos y, en la mayoría de los casos, permanentes”, explica el Dr. Balmori.
El procedimiento es mínimamente invasivo, se realiza con anestesia local y es ambulatorio, lo que permite regresar a las actividades cotidianas casi de inmediato.
Solo se recomienda evitar el ejercicio durante los primeros siete días posteriores. Aunque pueden presentarse leves hematomas, el uso de aparatología especializada posterior asegura una recuperación rápida, sin marcas ni pigmentaciones.
Además, este tratamiento puede aplicarse en glúteos, piernas y otras zonas donde la celulitis es más visible. Su éxito radica en la combinación de precisión médica, ciencia y tecnología de vanguardia, lo que la convierte en una solución definitiva para quienes buscan mejorar la textura y apariencia de su piel.
Pero más allá del aspecto físico, los pacientes experimentan una transformación integral. “El resultado es un verdadero efecto ‘wow’, no solo por la piel lisa, sino por la confianza y bienestar que se recuperan al verte renovada frente al espejo”, añade el especialista.
Si alguna vez soñaste con despedirte de la “piel de naranja”, Gold Incision es hoy el secreto mejor guardado de la belleza estética moderna.
En manos del Dr. Javier Balmori y su equipo en Balmori Center, la revolución de la piel ya es una realidad.