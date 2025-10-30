Síclo 10K: diez años rodando, y ahora corriendo juntos

El próximo 2 de noviembre, la segunda sección de Chapultepec será el escenario de este evento en colaboración con Nike, la marca deportiva que inspira e impulsa a atletas de todo el mundo. Como parte de esta alianza, Nike presentará sus nuevas Nike Vomero Plus, diseñadas para ofrecer máxima comodidad, amortiguación y capacidad de respuesta. Este modelo se convierte en el aliado perfecto tanto para quienes buscan aumentar su kilometraje como para los que quieren disfrutar de una pisada suave y cómoda de principio a fin.

Cada kilómetro de la carrera representa los años recorridos por Síclo y también celebra a los aliados que han acompañado el trayecto. Entre ellos, BYD, quien comparte con la marca la visión de energía y movimiento hacia un mismo propósito, convirtiéndose en el partner ideal para esta nueva era de movilidad.

Lo que comenzó como indoor cycling evolucionó hacia un mundo de movimiento que incluye disciplinas como barre, kentro, box, fuerza y ahora, RUN. (Cortesía)

Para mantener a los corredores protegidos de principio a fin, Mary Kay® se suma con su Protector Solar FPS 50+, un básico resistente al agua, de textura ligera y rápida absorción, pensado para cuidar la piel de pies a cabeza durante toda la ruta.