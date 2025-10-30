Lo que empezó como indoor cycling evolucionó hacia un mundo de movimiento que incluye disciplinas como barre, kentro, box, fuerza y ahora, RUN. En su primera década, Síclo da un paso más allá (literalmente) con el lanzamiento de su primera carrera Síclo 10K, una experiencia creada para celebrar diez años de energía, comunidad y propósito.
Síclo 10K: diez años rodando, y ahora corriendo juntos
El próximo 2 de noviembre, la segunda sección de Chapultepec será el escenario de este evento en colaboración con Nike, la marca deportiva que inspira e impulsa a atletas de todo el mundo. Como parte de esta alianza, Nike presentará sus nuevas Nike Vomero Plus, diseñadas para ofrecer máxima comodidad, amortiguación y capacidad de respuesta. Este modelo se convierte en el aliado perfecto tanto para quienes buscan aumentar su kilometraje como para los que quieren disfrutar de una pisada suave y cómoda de principio a fin.
Cada kilómetro de la carrera representa los años recorridos por Síclo y también celebra a los aliados que han acompañado el trayecto. Entre ellos, BYD, quien comparte con la marca la visión de energía y movimiento hacia un mismo propósito, convirtiéndose en el partner ideal para esta nueva era de movilidad.
Para mantener a los corredores protegidos de principio a fin, Mary Kay® se suma con su Protector Solar FPS 50+, un básico resistente al agua, de textura ligera y rápida absorción, pensado para cuidar la piel de pies a cabeza durante toda la ruta.
Además, Scribe invitará a los participantes a plasmar su intención en papel antes de iniciar la carrera, dejando por escrito aquello que los impulsa a cruzar la meta. Una forma simbólica de conectar cuerpo, mente y propósito, recordando que cada paso tiene su historia.
La Síclo 10K promete ser mucho más que una carrera, pues será una experiencia cargada de música, energía, comunidad y diversión. Un encuentro pensado para todos (desde el corredor principiante hasta el más avanzado) donde lo importante no es llegar primero, sino avanzar juntos.
Este domingo, en Parque Aztlán, Síclo celebra una década rodando, moviendo y ahora corriendo. Diez años de energía compartida que confirman que cuando el movimiento se vive en comunidad, no hay límites para avanzar.