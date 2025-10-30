House 44, el pit stop más cool del Gran Premio de México

Más que una suite, House 44 es un universo dentro del universo de la Fórmula 1. Inspirado en el espíritu exclusivo y relajado que distingue a Soho House, el espacio ha recorrido algunos de los destinos más icónicos de la temporada como Italia, Las Vegas y Abu Dhabi, para ofrecer una nueva forma de vivir la adrenalina de la pista con estilo, comodidad y una curaduría impecable.

Y ahora, por primera vez, aterriza en la Ciudad de México, justo durante el Gran Premio en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Los invitados pueden disfrutar del fin de semana desde una ubicación privilegiada, una suite en el Paddock Club, justo encima de los garages de los equipos, con vista directa al pit lane y a la recta principal. Básicamente, el front row del ruido de los motores.