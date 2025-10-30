Estamos hablando de la experiencia única de hospitalidad de Soho House creada en colaboración con nada menos que Lewis Hamilton y el F1 Paddock Club™.
House 44, el pit stop más cool del Gran Premio de México
Más que una suite, House 44 es un universo dentro del universo de la Fórmula 1. Inspirado en el espíritu exclusivo y relajado que distingue a Soho House, el espacio ha recorrido algunos de los destinos más icónicos de la temporada como Italia, Las Vegas y Abu Dhabi, para ofrecer una nueva forma de vivir la adrenalina de la pista con estilo, comodidad y una curaduría impecable.
Y ahora, por primera vez, aterriza en la Ciudad de México, justo durante el Gran Premio en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Los invitados pueden disfrutar del fin de semana desde una ubicación privilegiada, una suite en el Paddock Club, justo encima de los garages de los equipos, con vista directa al pit lane y a la recta principal. Básicamente, el front row del ruido de los motores.
Pero House 44 no se trata solo de ver la carrera, sino de vivirla desde dentro. Todo está diseñado al estilo Soho House, desde la decoración hasta la gastronomía, para crear una atmósfera íntima, elegante y a la vez relajada, en la que cada detalle cuenta. Es la combinación perfecta entre el lujo contemporáneo y el ritmo frenético de la Fórmula 1.
Con esta colaboración, Hamilton y Soho House logran capturar el lado más humano y chic del automovilismo, ese punto medio entre el glamour y la pasión que hace que la F1 sea mucho más que una competencia.
Así que si creías que ya habías visto todo en el Gran Premio de México, prepárate. House 44 llega para redefinir lo que significa disfrutar una carrera con la energía de los motores, un drink en mano y la vibe inconfundible de Soho House.