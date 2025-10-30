El boom de la nueva comedia y los creadores que la están rompiendo

Jair Sánchez

Jair Sánchez es la prueba viviente de que el humor en formato corto (TikTok, Instagram) puede convertirse en gran caso de éxito. Con sketches que resumen en segundos el chiste, con personajes recurrentes, con maquillaje y disfraces, hace que lo vea un público joven, lo comparta, lo recuerde. Nació el 10 de julio de 2001 y es apenas de la generación Z, pero ya es uno de los más influyentes en su nicho de comedia digital. Lo que lo pone en el radar: viralidad, reconocimiento, estilo propio.

Jair Sánchez es la prueba viviente de que el humor en formato corto (TikTok, Instagram) puede convertirse en gran caso de éxito. (Instagram @jairsanchezz)

Héctor de la Garza

Héctor de la Garza es otro comediante-creador que viene de Sonora y que ha capitalizado su humor en redes sociales con personajes muy identificables (como el “cajero del Oxxo”). En 2024 ganó el premio “Creador Revelación del Año” en los TikTok Awards. Su comedia es ligera, sin tanta pretensión, y lo suficientemente ágil para el universo digital actual.

Héctor de la Garza es otro comediante-creador que viene de Sonora y que ha capitalizado su humor en redes sociales con personajes muy identificables (como el “cajero del Oxxo”). (Instagram @hectordelagarza_)

Paco de Miguel

Y claro, no se puede hablar del boom sin mencionar a Paco de Miguel. Con más de 7 millones de seguidores en TikTok, Paco se ha convertido en uno de los referentes del humor mexicano actual. Su comedia se basa en personajes que todos reconocemos como la mamá regañona, la maestra estricta, la tía fresa. Su capacidad para exagerar los gestos, las frases y los tonos lo volvió viral, pero más allá del chiste, Paco ha abierto conversación sobre los estereotipos y el poder de reírse de uno mismo. También ha subido a escenarios, llevado su comedia al teatro y colaborado con marcas, demostrando que el humor sí puede ser una carrera seria (aunque te mueras de risa en el camino).