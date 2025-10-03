Brío es un restaurante que se caracteriza por tener un menú muy variado que satisface los gustos y antojos de todos, ofreciendo desde una pieza recién horneada de pan, hasta un cóctel refrescante con alcohol. Además de sus deliciosos alimentos, sus instalaciones son súper estéticas, perfectas para tener una date o salir con tus amigas.
Brío – Bakery & Brunch: el lugar perfecto para almorzar en CDMX
Brío y su concepto de Brunch
En definitiva, debes considerar Brío como tu siguiente opción para ir de brunch. En su menú encontrarás platillos tanto dulces como salados que van desde opciones muy healthy hasta alternativas más golosas que quitarán tu antojo de azúcar.
También podrás disfrutar de unos chilaquiles o enchiladas con queso parmesano, manchego, feta o cotija según la preparación que elijas. Para los fans del avocado toast, aquí podrás degustarlo, al igual que sándwiches y toasts de salmón, hummus, pechuga de pavo y más.
Brío tiene en su menú los tres platillos dulces clásicos: french toast, pancakes y waffles, todos ellos con toppings que potencian su delicioso sabor. Si optas por algo más healthy, puedes encontrar desde un açaí bowl, hasta un shake de proteína. Por si esto fuera poco, puedes pedir huevos al gusto o probar uno de sus omelettes que combinan sabores para lograr un sabor exquisito
El placer culposo: la panadería de Brío
Uno de los aspectos más importantes de Brío es ofrecer una gran variedad de pan que siempre está recién horneado. En el ámbito dulce cuentan con brownies, chocolatines, kouign-amann, roles y muchos más. Además, tienen una selección de galletas New York. Si prefieres un pan salado, también encontrarás opciones de panes rústicos.
Dentro de su concepto bakery, Brío también hace repostería que incluye cupcakes, cheescakes, tiramisús, pasteles y más que puedes comprar por rebanadas o en piezas completas.
Brío es el lugar perfecto para tomar algo
Además de su gastronomía, Brío también cuenta con una barra de bebidas frías, calientes y de coctelería que lo convierten en el lugar perfecto para salir a platicar. En Brío podrás encontrar un clásico café americano, matcha, chai, tés de distintos sabores, malteadas o cócteles con diferentes licores y mezcladores, complaciendo todo tipo de gustos y antojos.
Nuestras recomendaciones de Brío
Durante nuestra visita pudimos disfrutar de un matcha latte que nos encantó por tener un sabor muy natural y una temperatura perfecta. De entre sus piezas de panadería, elegimos un rol de canela glaseado que nos quitó el antojo de algo dulce sin empalagarnos, con el plus de que fue recién horneado y mantenía una temperatura perfecta.
Como platillo elegimos el omelette caprese que tiene queso mozarella, jitomate cherry, pesto de albahaca y vinagreta, su sabor deleitó nuestro paladar y nos dio energía para el resto del día. Además, disfrutamos del vino blanco y rosado de La Marca Prosecco, que combinaron a la perfección con nuestro platillo.
Si estás en busca de un restaurante con variedad de opciones de platillos, instalaciones cómodas y bonitas, así como un servicio excelente por parte de los meseros, te recomendamos visitar Brío en Plaza Trevi (Fuente de Trevi 117, Lomas de Tecamachalco) para disfrutar de un delicioso brunch.