Estilo de vida

Spots imperdibles para el mejor vintage shopping en la CDMX

La CDMX se ha vuelto un hotspot global de moda y estos cinco rincones prueban que es una de las ciudades que ofrece la curaduría más cool en ropa vintage.
mar 30 septiembre 2025 08:22 PM
Vintage shopping en CDMX. (Massimo Todaro/Shutterstock )

En los últimos años, la compra de ropa vintage ha crecido de forma impresionante alrededor del mundo y la Ciudad de México no se queda atrás.

La colonia Roma, epicentro de cultura, moda y gastronomía, también se ha convertido en el hotspot para el vintage shopping. Aquí te presentamos la guía definitiva de spots que no te puedes perder si estás vintage hunting en CDMX, pues seguro encontrarás las mejores joyas escondidas.

Tiendas de ropa vintage en la CDMX que tienes que visitar

Erre Vintage

Erre Vintage (Instagram @errevintage)

André 3000, Jeremy Scott, Shawn Mendes, Arón Piper, Scott Mescudi y Jason Momoa son sólo algunas de las celebs que saben que Erre Vintage es una de las mejores tiendas de ropa vintage en la CDMX.

Y es que ests spot es verdaderamente una parada obligatoria, ya que aquí encontrarás una curaduría impecable, vibes retro, piezas únicas mayormente para hombres y siempre nuevos arrivals.

¿Dónde?

Colima 100, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Xolo Vintage

Xolo Vintage (Instagram @xolovintage)

Este es otro must en la lista de tiendas vintage en CDMX para Jeremy Scott, ex director creativo de Moschino.

Xolo Vintage es un espacio pequeño pero lleno de piezas retro en donde podrás encontrar las mejores hidden gems. Visitar esta tienda es un imperdible para todo amante de la ropa vintage.

¿Dónde?

Monterrey 159, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Casa Ananda

Casa Ananda (Instagram @casa.ananda157)

Casa Ananda es mucho más que una tienda de ropa vintage. Son tres pisos en dónde podrás sumergirte en moda, arte y música.

En el segundo piso hay una galería de arte escondida con expositores latinoamericanos y una muestra de posters de películas de The Beatles hechos en México, y para rematar, un cuarto de rock con una colección de VHS y t-shirts originales de tus bandas favoritas.

¿Dónde?

Querétaro 157, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Goodbye Folk

Goodbye Folk (Instagram @goobyefolk)

Si eres amante de la ropa vintage probablemente ya habías escuchado de Goodbye Folk. Con tres tiendas de varios pisos en la ciudad, esta boutique ofrece una de las mejores curadurías de moda vintage de la CDMX, con cuartos tematizados según lo que estés buscando. Al cruzar la puerta, prepárate, porque querrás llevártelo todo.

¿Dónde?

Córdoba 55, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Tianguis de La Lagunilla

Tianguis de La Lagunilla (Instagram @lamala_cdmx)

Para salir un poco de la fiebre de la Roma Norte, el tianguis de La Lagunilla es parada obligatoria en tu cacería de ropa vintage.

Lo mejor: aquí encuentras de todo. Desde muebles y accesorios hasta joyería, ropa y objetos de colección.

Visitar este tianguis es toda una experiencia: en cada pasillo encontrarás cosas únicas y seguro saldrás con algo que no sabías que necesitabas.

¿Dónde?

Comonfort 32, Peralvillo, Morelos, Cuauhtémoc, 06200 Ciudad de México, CDMX

