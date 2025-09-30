Spots imperdibles para el mejor vintage shopping en la CDMX

Tiendas de ropa vintage en la CDMX que tienes que visitar

Erre Vintage

Erre Vintage (Instagram @errevintage)

André 3000, Jeremy Scott, Shawn Mendes, Arón Piper, Scott Mescudi y Jason Momoa son sólo algunas de las celebs que saben que Erre Vintage es una de las mejores tiendas de ropa vintage en la CDMX.

Y es que ests spot es verdaderamente una parada obligatoria, ya que aquí encontrarás una curaduría impecable, vibes retro, piezas únicas mayormente para hombres y siempre nuevos arrivals.

¿Dónde?

Colima 100, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Xolo Vintage

Xolo Vintage (Instagram @xolovintage)

Este es otro must en la lista de tiendas vintage en CDMX para Jeremy Scott, ex director creativo de Moschino.

Xolo Vintage es un espacio pequeño pero lleno de piezas retro en donde podrás encontrar las mejores hidden gems. Visitar esta tienda es un imperdible para todo amante de la ropa vintage.

¿Dónde?

Monterrey 159, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Casa Ananda

Casa Ananda (Instagram @casa.ananda157)

Casa Ananda es mucho más que una tienda de ropa vintage. Son tres pisos en dónde podrás sumergirte en moda, arte y música.

En el segundo piso hay una galería de arte escondida con expositores latinoamericanos y una muestra de posters de películas de The Beatles hechos en México, y para rematar, un cuarto de rock con una colección de VHS y t-shirts originales de tus bandas favoritas.

¿Dónde?

Querétaro 157, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX