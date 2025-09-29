Lagree: el método fitness del que todos están hablando y dónde practicarlo

¿Qué es lagree?

Lagree es un entrenamiento de bajo impacto y alta intensidad creado por Sébastien Lagree que utiliza equipos de tecnología avanzada llamados Megaformer. En este método se realizan movimientos lentos y controlados para mantener los músculos bajo tensión durante un largo periodo de tiempo.

Los beneficios de este método te harán entender por qué todo el mundo está obsesionado con lagree: fortalece los músculos, activa el core y esculpe el cuerpo mientras mejora la resistencia sin agotar tus articulaciones. Además, acelera tu metabolismo, previene la pérdida muscular y aumenta la densidad ósea. Lagree no es sólo ejercicio, es una transformación completa de cuerpo y mente.

4 estudios de lagree en CDMX que tienes que conocer

Mindform

A través de métodos como Lagree, Crioterapia e Iyashi Dôme, en Mindform te acompañan a fortalecer tu cuerpo, calmar tu mente y reconectar con tu energía vital. (Instagram @mindformhouse)

En este wellness house además de clases de lagree, fusionan recuperación y biohacking. Ofrecen servicios como crioterapia, un tratamiento que usa frío extremo para desinflamar, recargar energía y ayudar a sentirte más ligero e Iyashi Dôme, una tratamiento japonés que utiliza tecnología con rayos infrarrojos, una sudoración extrema que activa la limpieza y detoxificación del cuerpo, para ayudarte a rejuvenecer y sentir un equilibrio desde dentro.

¿Dónde?

Avenida Prado Norte 470, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX

Piso 3