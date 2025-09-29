Publicidad

Estilo de vida

Lagree: el método fitness del que todos están hablando y dónde practicarlo

Lagree ha revolucionado las calles de la CDMX, convirtiéndose en el hotspot para los amantes del ejercicio. Te platicamos un poco más sobre este método y qué estudios sí o sí debes de conocer.
lun 29 septiembre 2025 04:15 PM
votion.mx
Conoce los estudios más cool de la CDMX para hacer Lagree. (Instagram @votion.mx)

El mundo fitness no deja de reinventarse y lagree es la prueba. Si buscas una clase que te lleve al límite y haga que tu cuerpo no pueda dejar de temblar, esta es tu señal para correr a probarlo. Aquí te dejamos los estudios más top donde podrás vivir la experiencia de lagree y descubrir por qué todos hablan de él.

¿Qué es lagree?

Lagree es un entrenamiento de bajo impacto y alta intensidad creado por Sébastien Lagree que utiliza equipos de tecnología avanzada llamados Megaformer. En este método se realizan movimientos lentos y controlados para mantener los músculos bajo tensión durante un largo periodo de tiempo.

Los beneficios de este método te harán entender por qué todo el mundo está obsesionado con lagree: fortalece los músculos, activa el core y esculpe el cuerpo mientras mejora la resistencia sin agotar tus articulaciones. Además, acelera tu metabolismo, previene la pérdida muscular y aumenta la densidad ósea. Lagree no es sólo ejercicio, es una transformación completa de cuerpo y mente.

4 estudios de lagree en CDMX que tienes que conocer

Mindform

mindform_house
A través de métodos como Lagree, Crioterapia e Iyashi Dôme, en Mindform te acompañan a fortalecer tu cuerpo, calmar tu mente y reconectar con tu energía vital. (Instagram @mindformhouse)

En este wellness house además de clases de lagree, fusionan recuperación y biohacking. Ofrecen servicios como crioterapia, un tratamiento que usa frío extremo para desinflamar, recargar energía y ayudar a sentirte más ligero e Iyashi Dôme, una tratamiento japonés que utiliza tecnología con rayos infrarrojos, una sudoración extrema que activa la limpieza y detoxificación del cuerpo, para ayudarte a rejuvenecer y sentir un equilibrio desde dentro.

¿Dónde?

Avenida Prado Norte 470, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX
Piso 3

Votion

Un estudio en el corazón de la Roma Norte donde podrás trabajar fuerza, control, resistencia y enfoque mental. Votion es la nueva sensación para los amantes del ejercicio donde encontrarás más que un gimnasio: son cincuenta minutos para transformarte y trabajar para ti sin castigar a tu cuerpo.

votion_studio
Esto es Votion. Tu lugar para entrenar, trabajar, conectar y recargar energía. Más que un entrenamiento, es tu espacio. (Instagram @votion.mx)

¿Dónde?

Durango 199, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Soulcore by Lagree

El primer estudio que trajo el Método Lagree a México, cuenta con tres sedes en la ciudad ubicados en Altavista, Polanco y Bosques. Soulcore ofrece hábitos saludables a través de lagree, la alimentación y la conciencia. Prometen que en tan sólo 12 sesiones vas a transformar tu cuerpo, trabajando en cada clase todos los grupos musculares de forma balanceada perdiendo hasta 600 calorías.

soulcore_estudio
No es solo un entrenamiento, es lagree. Un feeling que transforma desde adentro hacia afuera. (Instagram @soulcorefitnessoficial)

¿Dónde?

Aristóteles 110 - 2, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX

Fitform

A pesar de que pilates y lagree son métodos diferentes, en Fitform las clases de strong pilates confirman que este estudio es más que pilates, más que cardio y más que fuerza. El lugar perfecto para comprobar por ti mismo los beneficios que este método ofrece.

fit_form
El movimiento comienza con la respiración. Conecta cuerpo, mente y sentidos en cada movimiento (Instagram @fitform.mx)

¿Dónde?

P.º de los Tamarindos 90, Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, 05110 Ciudad de México, CDMX

