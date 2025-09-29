El mundo fitness no deja de reinventarse y lagree es la prueba. Si buscas una clase que te lleve al límite y haga que tu cuerpo no pueda dejar de temblar, esta es tu señal para correr a probarlo. Aquí te dejamos los estudios más top donde podrás vivir la experiencia de lagree y descubrir por qué todos hablan de él.
Lagree: el método fitness del que todos están hablando y dónde practicarlo
¿Qué es lagree?
Lagree es un entrenamiento de bajo impacto y alta intensidad creado por Sébastien Lagree que utiliza equipos de tecnología avanzada llamados Megaformer. En este método se realizan movimientos lentos y controlados para mantener los músculos bajo tensión durante un largo periodo de tiempo.
Los beneficios de este método te harán entender por qué todo el mundo está obsesionado con lagree: fortalece los músculos, activa el core y esculpe el cuerpo mientras mejora la resistencia sin agotar tus articulaciones. Además, acelera tu metabolismo, previene la pérdida muscular y aumenta la densidad ósea. Lagree no es sólo ejercicio, es una transformación completa de cuerpo y mente.
4 estudios de lagree en CDMX que tienes que conocer
Mindform
En este wellness house además de clases de lagree, fusionan recuperación y biohacking. Ofrecen servicios como crioterapia, un tratamiento que usa frío extremo para desinflamar, recargar energía y ayudar a sentirte más ligero e Iyashi Dôme, una tratamiento japonés que utiliza tecnología con rayos infrarrojos, una sudoración extrema que activa la limpieza y detoxificación del cuerpo, para ayudarte a rejuvenecer y sentir un equilibrio desde dentro.
¿Dónde?
Avenida Prado Norte 470, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX
Piso 3
Votion
Un estudio en el corazón de la Roma Norte donde podrás trabajar fuerza, control, resistencia y enfoque mental. Votion es la nueva sensación para los amantes del ejercicio donde encontrarás más que un gimnasio: son cincuenta minutos para transformarte y trabajar para ti sin castigar a tu cuerpo.
¿Dónde?
Durango 199, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX
Soulcore by Lagree
El primer estudio que trajo el Método Lagree a México, cuenta con tres sedes en la ciudad ubicados en Altavista, Polanco y Bosques. Soulcore ofrece hábitos saludables a través de lagree, la alimentación y la conciencia. Prometen que en tan sólo 12 sesiones vas a transformar tu cuerpo, trabajando en cada clase todos los grupos musculares de forma balanceada perdiendo hasta 600 calorías.
¿Dónde?
Aristóteles 110 - 2, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX
Fitform
A pesar de que pilates y lagree son métodos diferentes, en Fitform las clases de strong pilates confirman que este estudio es más que pilates, más que cardio y más que fuerza. El lugar perfecto para comprobar por ti mismo los beneficios que este método ofrece.
¿Dónde?
P.º de los Tamarindos 90, Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, 05110 Ciudad de México, CDMX