Relajación al máximo: Maroma Spa by Guerlain, el imperdible de la Riviera Maya

En la costa del Caribe, rodeado de playas de arena blanca, aguas turquesa y cenotes impresionantes, en el corazón de la Riviera Maya se encuentra Maroma Spa, un santuario de bienestar holístico inspirado en los cenotes místicos de la zona, donde encontrarás una experiencia wellness como ninguna otra.
Maroma Spa by Guerlain, el centro de wellness imperdible de la Riviera Maya
Dentro de Maroma, A Belmond Hotel, se encuentra el primer spa de Guerlain en Latinoamérica, un verdadero templo de regeneración lleno de espiritualidad.
El equipo detrás de Maroma Spa ha diseñado una selección de tratamientos exclusivos e inspirados en la filosofía maya que, junto con el diseño arquitectónico cuidadosamente curado por Tara Bernard & Partners, se funde con la vegetación selvática, creando un espacio pensado para reconectar con la naturaleza, nuestras raíces y con nosotros mismos.
Cuenta con una gran variedad de servicios como sauna, alberca, baño turco, cold plunge, temazcal y un boticario.
Experiencias exclusivas en Maroma Spa
Maroma se inspira en el poder simbólico de los elementos: aire, fuego, tierra, agua… y miel. Sí, miel. Uno de sus rituales más orginales es el Bee Therapy with Sound Healing, que combina la frecuencia del zumbido de la abeja melipona (una especie sagrada por los mayas) con otras terapias sonoras, para estimular el cerebro y equilibrar tu energía.
También está el Bee Healing Ritual, un tratamiento basado en miel que aprovecha sus poderes reparadores. Esta experiencia ofrece una exfoliación facial y corporal, masaje relajante con bolsitas calientes de hierbas y un tratamiento regenerativo para el cuero cabelludo, dejando una sensación de renovación total.
Entre sus faciales de lujo, destaca el Imperial Face Sculpt, un tratamiento de entre 4 y 8 sesiones que inicia con un diagnóstico facial y morfológico personalizado. A través de alta tecnología, redefine los contornos del rostro, eleva los pómulos, suaviza las arrugas y aporta firmeza, luminosidad y juventud. El resultado: un lifting instantáneo que te hará lucir más fresca, radiante y joven al instante.
Experiencias extraordinarias en Maroma Spa
Dentro de su programa de fitness & wellness, se incluyen experiencias exclusivas como la Meditación Bajo el Agua, donde el impacto del sonido de las olas en tu cuerpo te invita a reconectar con tu paz interior, o Earthing walking by the beach, inspirada en técnicas de conexión con la tierra cuyo propósito es reconectar con la naturaleza y descubrir la energía de los distintos entornos que nos rodean.
El spa ofrece de todo: desde masajes y faciales, hasta rituales únicos como ceremonias de cacao y programas de meditación.
Su oferta es tan amplia que transforma cada visita en un auténtico viaje de bienestar holístico. No por nada, Maroma Spa fue reconocido como Mejor Spa en la quinta edición de los Premios MexBest 2025, el cual reafirmó a la Riviera Maya como uno de los destinos wellness más importantes a nivel mundial y que consolida a Maroma como un spot imperdible en tu próxima visita a la costa caribeña.