Relajación al máximo: Maroma Spa by Guerlain, el imperdible de la Riviera Maya

Maroma Spa by Guerlain, el centro de wellness imperdible de la Riviera Maya

Dentro de Maroma, A Belmond Hotel, se encuentra el primer spa de Guerlain en Latinoamérica, un verdadero templo de regeneración lleno de espiritualidad.

El equipo detrás de Maroma Spa ha diseñado una selección de tratamientos exclusivos e inspirados en la filosofía maya que, junto con el diseño arquitectónico cuidadosamente curado por Tara Bernard & Partners, se funde con la vegetación selvática, creando un espacio pensado para reconectar con la naturaleza, nuestras raíces y con nosotros mismos.

Cuenta con una gran variedad de servicios como sauna, alberca, baño turco, cold plunge, temazcal y un boticario.

Un pequeño vistazo a las instalaciones de Maroma Spa by Guerlain. (Cortesía)

Experiencias exclusivas en Maroma Spa

Maroma se inspira en el poder simbólico de los elementos: aire, fuego, tierra, agua… y miel. Sí, miel. Uno de sus rituales más orginales es el Bee Therapy with Sound Healing, que combina la frecuencia del zumbido de la abeja melipona (una especie sagrada por los mayas) con otras terapias sonoras, para estimular el cerebro y equilibrar tu energía.

También está el Bee Healing Ritual, un tratamiento basado en miel que aprovecha sus poderes reparadores. Esta experiencia ofrece una exfoliación facial y corporal, masaje relajante con bolsitas calientes de hierbas y un tratamiento regenerativo para el cuero cabelludo, dejando una sensación de renovación total.

Bee Therapy with Sound Healing en Maroma Spa. (Cortesía)

Entre sus faciales de lujo, destaca el Imperial Face Sculpt, un tratamiento de entre 4 y 8 sesiones que inicia con un diagnóstico facial y morfológico personalizado. A través de alta tecnología, redefine los contornos del rostro, eleva los pómulos, suaviza las arrugas y aporta firmeza, luminosidad y juventud. El resultado: un lifting instantáneo que te hará lucir más fresca, radiante y joven al instante.