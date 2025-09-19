Huawei acaba de lanzar en el Vèélodrome National de Saint-Quentin en París, lo que parece un vistazo al futuro. Bajo el lema “Ride the Wind”, la marca presentó su nueva generación de productos y dejó claro que no solo quiere que midas tus pasos en un smartwatch, quiere que explores, crees y hasta chatees bajo el agua (no es broma).
La nueva era de smartwatches, tablets y creatividad tech de Huawei
El reloj de Huawei para los
fitness
La estrella del lanzamiento fue la serie HUAWEI WATCH GT 6 pro y GT 6, pensada para quienes ven el entrenamiento como parte de su estilo de vida. Esta nueva línea de smartwatches no es solo bonita y cuenta con un diseño único de titanio sino que también es una máquina de métricas de salud y fitness.
Lo más innovador es que incluye el primer potenciómetro de muñeca para ciclistas, algo que normalmente solo estaba en equipo profesional. Ahora puedes medir la potencia de pedaleo directamente en tu reloj y ajustar tu entrenamiento como si fueras un pro.
Además, su batería de hasta 21 días es un game changer para quienes odian cargar con los cargadores de sus gadgets cuando salen de vacaciones. Y si lo tuyo es salir a correr por senderos, jugar golf o ir a la pista de esquí, los Huawei GT 6 series vienen con modos avanzados para cada actividad, incluyendo mapas, análisis de altitud y datos en tiempo real para optimizar tu rendimiento.
El wearable de Huawei que ahora es más pro bajo el agua
Huawei también presentó el WATCH Ultimate 2 con un nuevo diseño que lo hace sumamente elegante, puede sumergirse hasta 150 metros. Pero lo realmente cool es que ahora puedes enviar mensajes bajo el agua gracias a su comunicación por sonar. Además, cuenta con un modo SOS submarino, ideal para quienes practican buceo y quieren extra seguridad.
Otro de nuestros wearables favoritos es el WATCH D2 que llega en un tono azul elegante y lleva el control de presión arterial a otro nivel, con reminders inteligentes y mediciones ambulatorias para quienes buscan un monitoreo constante.
El smartphone ideal de Huawei para los amantes de la fotografía y el diseño
La serie HUAWEI nova 14 series viene con una Cámara Ultra Chroma que redefine el concepto de retratos en smartphones. Sus 1.5 millones de canales espectrales permiten capturar escenas incluso en conciertos o lugares con poca luz con un nivel de detalle impresionante. Además, su selfie dual de 50 MP es compatible con enfoque automático y zoom de hasta 5x, perfecto para quienes fotografían cada momento.
La tablet que lo tiene TODO
En cuanto a productividad, la HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition debutó con una pantalla que reduce reflejos y fatiga visual en un cincuenta por ciento, ideal para leer y crear por horas. Viene en dos increíbles colores que se adaptan al gusto de cualquiera: blanco y verde menta. Junto con el nuevo M-Pencil Pro, puedes dibujar, tomar notas y editar convirtiendo la tablet en un estudio de creación portátil.
GoPaint 2025, la señal que necesitabas para brillar
Huawei aprovechó el evento desde la Ciudad de las Luces para lanzar la Actividad Mundial de Creación GoPaint 2025, un concurso que busca inspirar a artistas digitales. Este año incluye una nueva categoría de animación, así que si siempre soñaste con contar historias en movimiento, es tu momento para brillar.
Más que gadgets, Huawei lanza una propuesta de estilo de vida
La compañía cerró el evento con la presentación de su nueva filosofía de marca “Now Is Yours”, un mensaje directo a los jóvenes para que se apropien del presente y usen la tecnología como herramienta de autoexpresión.
¿Dónde conseguirlos?
Los HUAWEI WATCH GT 6 estarán disponibles en México a partir del 3 de octubre. Además, la compra incluye un mes gratis de esferas exclusivas y acceso a HUAWEI Health+, la nueva plataforma de planes de entrenamiento y nutrición personalizados.