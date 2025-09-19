La nueva era de smartwatches, tablets y creatividad tech de Huawei

El reloj de Huawei para los

fitness

La estrella del lanzamiento fue la serie HUAWEI WATCH GT 6 pro y GT 6, pensada para quienes ven el entrenamiento como parte de su estilo de vida. Esta nueva línea de smartwatches no es solo bonita y cuenta con un diseño único de titanio sino que también es una máquina de métricas de salud y fitness.

Lo más innovador es que incluye el primer potenciómetro de muñeca para ciclistas, algo que normalmente solo estaba en equipo profesional. Ahora puedes medir la potencia de pedaleo directamente en tu reloj y ajustar tu entrenamiento como si fueras un pro.

Además, su batería de hasta 21 días es un game changer para quienes odian cargar con los cargadores de sus gadgets cuando salen de vacaciones. Y si lo tuyo es salir a correr por senderos, jugar golf o ir a la pista de esquí, los Huawei GT 6 series vienen con modos avanzados para cada actividad, incluyendo mapas, análisis de altitud y datos en tiempo real para optimizar tu rendimiento.

HUAWEI WATCH GT 6 pro (Cortesía )

El wearable de Huawei que ahora es más pro bajo el agua

Huawei también presentó el WATCH Ultimate 2 con un nuevo diseño que lo hace sumamente elegante, puede sumergirse hasta 150 metros. Pero lo realmente cool es que ahora puedes enviar mensajes bajo el agua gracias a su comunicación por sonar. Además, cuenta con un modo SOS submarino, ideal para quienes practican buceo y quieren extra seguridad.

Otro de nuestros wearables favoritos es el WATCH D2 que llega en un tono azul elegante y lleva el control de presión arterial a otro nivel, con reminders inteligentes y mediciones ambulatorias para quienes buscan un monitoreo constante.

WATCH Ultimate 2 (Cortesía )

El smartphone ideal de Huawei para los amantes de la fotografía y el diseño

La serie HUAWEI nova 14 series viene con una Cámara Ultra Chroma que redefine el concepto de retratos en smartphones. Sus 1.5 millones de canales espectrales permiten capturar escenas incluso en conciertos o lugares con poca luz con un nivel de detalle impresionante. Además, su selfie dual de 50 MP es compatible con enfoque automático y zoom de hasta 5x, perfecto para quienes fotografían cada momento.